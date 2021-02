Bezpečný home office môžu zaistiť cloudové služby aj silné heslá

Bratislava 9. februára (TASR) – Práca z domu preveruje IT bezpečnosť vo firmách. Odborníci odporúčajú podnikom pre zvýšenie bezpečnosti využívať online cloudové služby a nezabúdať na silné heslá. Pozor si tiež treba dať na únik dát. Pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet to uviedla spoločnosť Solitea.



Online systémy sú podľa odborníkov v čase pandémie pre firmy flexibilnejšie, ale hlavne bezpečnejšie ako vlastná IT štruktúra. "Je štandardom, že veľký poskytovateľ tejto služby garantuje automatické ukladanie firemných údajov na dve lokality, ktoré sú geograficky natoľko vzdialené, že potenciálna prírodná katastrofa by nemala ohroziť obe lokality súčasne," vysvetlil odborník na informačné technológie Peter Gajdošech.



Zamestnancom firiem radí spoločnosť dbať na dodržiavanie bezpečnostných štandardov – úplným základom je dostatočne silné heslo. "Bezpečnosť je však výrazne vyššia pri viacfaktorovom, čiže dodatočnom overení identity nejakým iným spôsobom, napríklad jednorazovým kódom v SMS správe," dodáva spoločnosť. Gajdošech podotkol, že je dobré preveriť si, aké možnosti ponúkajú jednotliví poskytovatelia online služieb. "Dnes je celkom bežné, že používateľ má možnosť nastaviť si zvýšenú mieru zabezpečenia pri prihlasovaní podľa vlastných potrieb," poznamenal Gajdošech.



Spoločnosť tiež odporúča dať si pozor na únik citlivých údajov. K tomu často dochádza v dôsledku slabého zabezpečenia lokálnej serverovej infraštruktúry voči internetovým hrozbám. "Nie každá spoločnosť má ochranu svojich údajov zvládnutú. Je totiž náročné aktívne monitorovať správanie zamestnancov v digitálnom priestore. Aj tu však vedia pomôcť technické smart riešenia," komentoval Gajdošech s tým, že online platformy je možné nakonfigurovať tak, aby sa napríklad nedalo uložiť dokument, v ktorom sa objaví citlivý údaj. Rovnako to platí aj pri e-mailovej komunikácii – ak obsahuje citlivý údaj a používateľ ho bude chcieť dostať, systém mu to neumožní a odoslanie správy zablokuje.