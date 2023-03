Budovy na Slovensku sú vo väčšine prípadov nedostatočne poistené

Bratislava 23. marca (TASR) - Požiar, ktorý v historickom centre Banskej Štiavnice zničil sedem budov, poukázal na problém väčšiny Slovenska. A to, že v SR je veľa nehnuteľností, vrátane kultúrnych pamiatok, podpoistených. Uviedla to poradenská spoločnosť Sophistic Pro finance.



"V týchto prípadoch poistné sumy nie sú rovnaké ako hodnota majetku, a preto poisťovňa pri totálnej škode vyplatí maximálnu poistnú sumu uvedenú v zmluve. A až vtedy nastáva problém," tvrdí generálny riaditeľ spoločnosti Radoslav Valko. Doplnil, že ak je poistná suma vo výške napríklad 50 percent, a teda budova je poistená na polovicu svojej hodnoty, poisťovňa vyplatí len polku škody.



Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri čiastočných škodách, keď dochádza ku kráteniu poistného plnenia pomerom podpoistenia. Ani pri parciálnych škodách poistený nedostane plnenie vo výške skutočnej škody. "Podpoistenie budov je pritom jeden z najčastejších problémov pri poistných zmluvách, s ktorými sa ako odborníci stretávame," reaguje Valko.



V súvislosti s uvedeným požiarom sa otvára nielen otázka kvalitného poistenia budov, ale tiež pripoistenia zodpovednosti za škody. Na základe súčasných udalostí by totiž práve pripoistenie mohlo podľa spoločnosti výrazne pomôcť. "Pokiaľ je tá budova, ktorá začala horieť ako prvá, poistená a má pripoistenú zodpovednosť za škody, tak poisťovňa môže vyplatiť aj ďalšie poškodené budovy," konkretizuje Valko.



Faktom podľa spoločnosti je, že poistná zmluva by mala kryť celú hodnotu nehnuteľnosti. Často je však vo všeobecných podmienkach poistnej zmluvy uvedené, že pokiaľ je poistná suma nastavená na nejaké percento, napríklad na 90 % z poistnej sumy, pri parciálnych škodách sa neuplatní podpoistenie a je vyplatená plná suma.



"Poistná zmluva na nehnuteľnosti by sa mala kontrolovať aspoň raz za päť rokov, čo ale robí málokto. Je potrebné overiť, či je nastavená správne a odzrkadľuje reálnu hodnotu nehnuteľnosti," objasňuje generálny riaditeľ spoločnosti. Aj z tohto dôvodu má ich firma vyvinutý systém mapujúci portfólio zmlúv klientov u väčšiny poisťovní, pričom v prípade, že niektoré zmluvy vykazujú známky podpoistenia, sú o tom sprostredkovatelia upovedomení.



Ak niekto nemá finančného sprostredkovateľa, poistnú sumu si overí v zmluve. Ak má klient v zmluve napísanú aj indexáciu, táto suma mu narastá na základe inflácie, no zároveň mu rastie aj splátka, vysvetlila firma. Tento klient tak novú sumu poistenia uvidí raz ročne pri novej platbe poistného, kde ho o tom informuje inštitúcia.



"Navýšenie o infláciu totiž častokrát nekoreluje s reálnym zvýšením cien nehnuteľností, a preto je dobré mať vybranú takú poisťovňu, ktorá klientovi garantuje, že ak zákazník uzatvorí zmluvu podľa pokynov a má aktivovanú indexáciu, poisťovňa následne nesmie uplatňovať podpoistenie. Vďaka tomuto bude poistenec chránený vždy na 100 percent hodnoty nehnuteľnosti," uzavrela spoločnosť.