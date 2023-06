Čakanie na pokles cien nehnuteľností sa nemusí oplatiť

Bratislava 1. júna (TASR) - Pokles cien nehnuteľností zlepšuje dostupnosť bývania, no dlhé čakanie môže spôsobiť to, že podmienky na získanie úveru sa sprísnia. Od 1. júla sa totiž zvyšuje životné minimum. O túto sumu banky v rámci testovania schopnosti splácať úver znížia čistý príjem. Pri stabilnom príjme tak dlžník bude mať nárok už iba na nižší úver. Upozornila na to spoločnosť Swiss Life Select.



To, o koľko eur klesne maximálne dostupný úver, závisí od príjmu. Platí však, že čím vyšší príjem, tým nižšia miera poklesu maximálnej výšky úveru. Investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar upozornil na to, že ak ľudia s nízkym príjmom čakajú, že si budú môcť s poklesom cien nehnuteľností jednu z nich zadovážiť, môžu ostať sklamaní. V budúcnosti totiž na ňu nemusia mať nárok.



"Nízkopríjmovým žiadateľom o hypotéku sa riešenie otázky bývania bude pri raste úrokových sadzieb a zvyšovaní životného minima iba vzďaľovať. Ani predávajúci to nebudú mať ľahké. Tí, ktorí čakajú na obrat v trende, budú potrebovať čakať podstatne dlhšie, kým predajú svoju nehnuteľnosť za požadovanú cenu. Ceny sa určite raz dostanú na svoje maximá, je iba otázkou (možno dlhého) času, kým sa tak stane," vysvetlil Škriniar.



Vlastníctvo obývateľnej nehnuteľnosti prináša aj potrebu pravidelných a nepravidelných výdavkov. Čakanie sa majiteľom nemusí vyplatiť. Síce získajú požadovanú cenu, no po odčítaní výdavkov môže byť porovnateľná so zníženou cenou v súčasnosti. "Navyše je tu ešte inflácia, ktorá poznačí inkasovanú sumu v budúcnosti," uzavrel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.



Pri nejasnostiach je potrebné spojiť sa so skúseným finančným sprostredkovateľom, ktorý zhodnotí aktuálnu situáciu a môže navrhnúť riešenie.