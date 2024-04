Odborníčka: ESG vo firmách nie je len záťaž

Bratislava 2. apríla (TASR) - Zavádzanie štandardov týkajúcich sa ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti (ESG) nemusí pre firmy predstavovať len záťaž. Z dlhodobého hľadiska im môže znížiť náklady a zvýšiť tržby. Dôvodom je nastavenie procesov a systémov, ktoré predstavujú úsporu, ako aj možnosť prilákania nových zákazníkov a partnerov. Uviedla to odborníčka na ESG Zuzana Kubíková z poradenskej spoločnosti RSM SK.



"Predpokladá sa, že firmy s dobre nastaveným ESG by mohli mať aj ľahší prístup k úverom, respektíve by mohli finančné prostriedky získavať za výhodnejších podmienok. Firmy si pritom môžu ESG robiť vo vlastnej réžii alebo túto povinnosť aspoň sčasti prenesú na externého dodávateľa," dodala odborníčka.



Z ESG môže podľa nej profitovať každé odvetvie, aj keď zatiaľ sa zavádzanie týchto štandardov firmám do zisku nepremieta. "Teraz sú to skôr náklady. Firmy to berú ako administratívnu a byrokratickú zaťaž a nie všetci rozumejú tomu, že začleňovanie princípov ESG je dôležité," objasnila Kubíková s tým, že trh by mal časom vyčleniť tých, ktorí nebudú mať nastavenú ESG stratégiu a nebudú ju napĺňať.



Slovensko je exportne orientovaná krajina, a preto sa podľa odborníčky dá pri zavádzaní ESG predpokladať tlak na firmy zo zahraničia. Malo by ísť najmä o oblasť automotive, strojárenstvo či energeticky náročnejšie spoločnosti.



"Princípy ESG ešte nie sú celkom jasné. Vedenie spoločností si ESG predstavuje iba ako nefinančný report a zatiaľ nevidia cestu, ktorá k nemu vedie. ESG je však v podstate zmena stratégie a myslenia podniku, aby uspel v meniacej sa ekonomike. Preto je dôležité už na začiatku dobre zmapovať stav, nastaviť stratégiu, a potom ju dodržiavať," uzavrela odborníčka.