Finančná správa na webe zaktualizovala informácie týkajúce sa Brexitu

Bratislava 10. septembra (TASR) – Finančná správa spustila aktualizovanú podstránku Brexit na svojom portáli. Možno tam nájsť všetky colné a daňové informácie o tom, ako sa zmení vzájomný režim medzi EÚ a Veľkou Britániou od nového roka. Informovala o tom Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.



Upozornila, že koncom roka sa skončí prechodné medzi EÚ a Veľkou Britániou, počas ktorého v Spojenom kráľovstve naďalej platí legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie. Brusel a Londýn stále rokujú o nastavení budúcich obchodných vzťahov, aktuálne nie je známe, aký bude konečný výsledok rokovaní.



Skokanová zdôraznila, že od 1. januára 2021 sa preto treba pripraviť na zmenu pravidiel v prípade, že sa Spojené kráľovstvo a EÚ nedohodnú na ďalšom nastavení svojich obchodných vzťahov.



Podčiarkla, že na zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj bežní turisti či zákazníci, ktorí si zo Spojeného kráľovstva objednávajú tovar. Ak EÚ a Spojené kráľovstvo nedosiahnu dohodu, budú obe strany od januára 2021 navzájom uplatňovať opatrenia, aké napríklad v súčasnosti uplatňuje EÚ voči ostatným tretím krajinám.



Tovar, ktorý sa bude dovážať do EÚ zo Spojeného kráľovstva (import) a tovar, ktorý sa bude vyvážať z EÚ do Spojeného kráľovstva (export), bude podľa Skokanovej podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám. Dovoz alebo vývoz tovaru bude teda od 1. januára 2021 podliehať colnému konaniu.



Poznamenala, že na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ a späť v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách), rovnako ako pri cestách do a z tretích krajín (napríklad USA, Ukrajina). Obmedzenia budú platiť aj na množstvo výrobkov, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré bude možné do EÚ doviezť bez toho, aby bolo nutné zaplatiť dovozné clo, DPH a spotrebnú daň. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva budú mať pri odchode z EÚ nárok na vrátenie DPH. S obmedzeniami bude potrebné počítať aj pri zasielaní tovaru prostredníctvom poštových alebo kuriérnych prepravcov.



Skokanová dodala, že všetky podrobnejšie informácie k brexitu sú dostupné na portáli finančnej správy, rovnako ako na jej sociálnych sieťach. V colných otázkach je podľa nej k dispozícii aj nonstop call centrum finančnej správy.