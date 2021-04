KAPITÁL: Firmy by napriek pandémii nemali zabudnúť na jarnú údržbu áut

Bratislava 8. apríla (TASR) - Hoci protipandemické opatrenia spôsobili, že zamestnanci mnohých firiem pracujú z domu, neznamená to, že firemný vozidlový park by mal zostať bez jarnej údržby. Niektoré práce pomôžu udržať komfort cestovania, iné sú nutné pre bezpečnú jazdu. Upozornil na to Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia.



"Je niekoľko úkonov, ktoré je potrebné urobiť bez ohľadu na to, či vozidlo bolo niekoľko týždňov zaparkované na parkovisku alebo sa s ním jazdilo. Samozrejme, o to viac je jarná údržba dôležitá, ak firemné vozidlá využívali zamestnanci nielen na pracovné, ale aj na súkromné účely," konštatuj Guštafik, podľa ktorého zlá údržba môže neraz spôsobiť dopravnú nehodu.



Jednou zo základných prác je výmena zimných pneumatík za letné. Pri vyšších teplotách sa pneumatiky nielen rýchlejšie opotrebúvajú, ale vyššie teploty negatívne pôsobia na brzdné vlastnosti zimných pneumatík. "Ak zimné pneumatiky mali už nezodpovedajúcu hĺbku dezénu, nesnažte sa šetriť na tom, že takého pneumatiky dojazdíte v letnej sezóne, argumentujúc, že počas pandémie sa aj tak málo jazdí. Zimné pneumatiky majú oveľa mäkšiu zmes než letné a vplyvom vyšších teplôt sa ich životnosť skracuje," upozornil Guštafik. Po zimnej sezóne je vhodné nechať v odbornom servise skontrolovať aj geometriu vozidla. Tá môže byť poškodená výtlkmi na ceste. Nesprávne nastavená geometria spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík či nestabilitu vozidla.



Dôležité je dôkladné umytie auta od posypovej soli. Hoci rýchle programy umytia v umyvárňach šetria čas, v prípade jarnej údržby si vozidlo vyžaduje dôkladnejšiu očistu. A to nielen viditeľných častí, no najmä podvozku, kde sa mohla usadiť posypová soľ a ďalšie nečistoty. Ak už hrdzu na podvozku vidno voľným okom, je lepšie požiadať v servise o jej ošetrenie. Rovnako je vhodné nechať skontrolovať stav ochranných manžiet podvozkových častí.



Neodstránenie nánosov soli z podvozku je nebezpečné aj z ďalšieho dôvodu. Spolu s brzdným prachom sa soľ dokáže zapiecť na komponentoch brzdového systému a spôsobiť ich nadmernú koróziu. Výsledkom môže byť zaseknutie brzdových segmentov, chvenie, pískanie, prípadne vibrácie. Pre posádku je nebezpečný aj únik brzdovej kvapaliny či oleja. V rámci komplexnej údržby treba skontrolovať aj tesnosť olejovej vane motora a prevodovky, stav brzdovej a chladiacej kvapaliny a stav gumičiek na stieračoch.



Ak sa v zime nevyužívala klimatizácia na kúrenie, je o to väčší dôvod pred letom skontrolovať nielen jej funkčnosť, ale ju aj prečistiť a zamedziť tak šíreniu baktérií a plesní, ktoré sú pre zdravie človeka škodlivé. Tie sa usádzajú v klimatizačných filtroch, ktoré inak slúžia na zachytávanie prachu a alergénov. "Klimatizáciu minimálne dezinfikujte, a to najmä odparovač a vzduchové potrubia," spresnil Guštafik. Po zime je čas skontrolovať aj čelné sklo, či na ňom odskakujúce kamienky spod kolies iných áut nespôsobili praskliny. Obdobne zvýšené riziko je aj v prípade prasklín na svietidlách.