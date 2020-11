Firmy môžu ušetriť na pohonných látkach aj bez obmedzenia ciest

Bratislava 11. novembra (TASR) - Až tretinu z celkových prevádzkových nákladov na vozidlá dokážu firme pohltiť náklady na pohonné látky. Dôvodom však často nie je to, že by jej zamestnanci či stredný a vyšší manažment veľa jazdil, ale zle nastavená palivová politika firmy. Dôležitý je už výber áut, ale napríklad aj vhodný výber palivových kariet, upozornila výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.



"Firmy sa v snahe šetriť často pripravujú o mobilitu. No je viacero spôsobov, ako to urobiť bez toho, aby mobilitu akýmkoľvek spôsobom obmedzili," uviedla Čišková. Základnými údajmi pri rozhodovaní, aké automobily bude firma využívať, by podľa Čiškovej mali byť celkové prevádzkové náklady na vozidlo (Total Cost of Ownership – TCO) alebo na mobilitu (Total Cost of Mobility – TCM), a to vrátane nákladov na pohonné látky. "Už výber podľa parametru TCO či TCM dokáže pomôcť optimalizovať náklady na prevádzku vozidla," zdôraznila.



Nezanedbateľný efekt môže priniesť aj správny výber palivovej karty. Vodiči často na služobnej ceste firemným autom musia spraviť obchádzku aj niekoľko desiatok kilometrov len preto, že firma má zmluvu len s jedným poskytovateľom bezhotovostných palivových kariet. "Pre vodiča, ale aj pre firmu to predstavuje nielen stratený čas, ale aj dodatočné náklady na palivo. Poskytovateľ karty tiež obvykle limituje užívateľa počtom odobratých litrov," vysvetlila Čišková. Obvykle v takýchto prípadoch majú výhodu väčšie firmy alebo klienti lízingových spoločnosti, ktoré vedia uzatvoriť zmluvy s viacerými dodávateľmi.



Dôležitý je výber poskytovateľa palivových kariet i pri častých cestách do zahraničia. Vtedy je dobré vybrať si poskytovateľov palivových kariet, ktorí umožnia čerpanie napríklad aj u jeho partnerov, dokonca v zahraničí. "Firmy sa nemusia obmedzovať hľadaním konkrétnej čerpacej stanice, ak jazdia v rôznych geografických oblastiach," podotkla Čisková. Zároveň môžu spoločnosti tankovať bezhotovostne a bezpečne po celej Európe a bez limitu počtu odobratých litrov.



K úspore firemných nákladov na pohonné látky prispieva aj GPS monitorovanie vozidiel a kontrola palivových nákladov jednotlivých vodičov pomocou podrobného prehľadu o tankovaní vo faktúrach. Pokiaľ sa firma rozhodne využiť služby lízingových spoločností, môže ušetriť na administratívnych nákladoch súvisiacich s vybavovaním a zúčtovaním palivových kariet, ale aj ostatných servisných služieb.