KAPITÁL: Firmy v statuse ťažkostí sú vyradené zo žiadosti o eurofondy

Bratislava 3. júla (TASR) - Aj úspešné a bežne fungujúce firmy môžu mať problém získať eurofondy, najmä ak spadnú do statusu podniku v ťažkostiach. Tento status spoločnosti znamená totiž automatické vyradenie z procesu hodnotenia žiadosti. Mnohí podnikatelia však o tomto riziku ani len netušia. Upozornila na to odborníčka z dátovo-poradenského portálu Valida.sk Renáta Kiselicová.



„Je úplne jedno, aký má váš projekt potenciál alebo akú má pridanú hodnotu. Ak nesplníte formálne podmienky, ste mimo hry,“ vysvetlila Kiselicová. Aby firma nebola v ťažkostiach, musí mať výšku vlastného majetku vyššiu než polovicu svojho základného majetku. Väčšie podniky zase nesmú mať extrémne vysokú mieru zadlženosti a zároveň nízku mieru krytia úverov. Ak tieto dve podmienky nespĺňajú súčasne, tak sú vyradené z možnosti čerpania eurofondov.



Z dát portálu vyplýva, že vlani bolo na Slovensku v ťažkostiach päť percent firiem, čo sú tisíce podnikov. Pred požiadaním o grant by si mali spoločnosti podľa odborníčky spraviť test podniku, či sa náhodou nenachádzajú v statuse ťažkostí, ich finančné ukazovatele ich totiž môžu diskvalifikovať. Zároveň upozornila, aby si ľudia nezamieňali dva pojmy, a to spoločnosť v kríze a podnik v ťažkostiach, pretože z právneho pohľadu ide o dve rozdielne veci.



„Firma v kríze je pojem z Obchodného zákonníka. Je to stav, keď je firma už v úpadku, prípadne jej úpadok reálne hrozí,“ vysvetlila Kiselicová s tým, že firma sa do krízy dostáva vtedy, keď pomer jej vlastného majetku k záväzkom klesne pod hranicu ôsmich percent. Tento mechanizmus má chrániť veriteľov a zabrániť tomu, aby spoločnosť pred úpadkom vyviedla svoj majetok mimo dosahu exekúcií alebo konkurzu. Podnik v ťažkostiach je pojem z európskeho práva, pričom súvisí najmä s prístupom k európskym grantom.