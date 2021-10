V nájdení bytu vám môžu pomôcť viaceré služby

Bratislava 7. októbra (TASR) - Hľadanie nehnuteľnosti na kúpu môže uľahčiť viacero služieb, ktoré ponúkajú realitné kancelárie, ale aj určenie cenového stropu. Lokalita sa zase dá viac spoznať, ak si tu záujemca byt najskôr prenajme. O týchto a ďalších tipoch pri kúpe bytu informoval realitný odborník zo spoločnosti FinGO.sk Viktor Obtulovič.



Odborník poznamenal, že kúpiť si byt, dom alebo pozemok v súčasnosti vôbec nie je jednoduché. Na trhu je zhruba 30.000 ponúk, dopyt je však omnoho vyšší. V prvý deň zverejnenia novej ponuky sa ozve aj desať záujemcov.



V realitných kanceláriách je preto čoraz viac využívanejšou službou "agent kupujúceho". Realitná kancelária pri tejto službe zastupuje záujmy kupujúceho, pričom ten sa takto vie dostať k nehnuteľnosti, ktorú kancelária ešte ani neinzerovala na realitných portáloch.



Na stránkach realitných kancelárií sa takisto dá aktivovať služba "strážny pes". Ide o automatické zasielanie e-mailov od realitných kancelárií v prípade, ak sa medzi ponukami ukáže nehnuteľnosť, ktorej parametre spĺňajú podmienky kupujúceho, ktoré predtým pri registrácii zadal.



Hľadanie bytu, domu či pozemku značne uľahčuje aj poznanie svojho cenového stropu, ušetrí to totiž čas pri financovaní. Je preto dobré nezáväzne si preveriť, koľko peňazí vedia kupujúcemu požičať banky. "Ak budete poznať vaše úverové možnosti, budete vopred vedieť, akú nehnuteľnosť či pozemok môžete hľadať, aby ste si ich mohli aj finančne dovoliť," poznamenal Obtulovič. Zamyslieť sa podľa neho treba aj nad tým, ako záujemca dofinancuje zvyšok kúpnej ceny, keďže banky už 100-percentné hypotéky neposkytujú.



Odborník tiež odporúča urobiť si niekoľko obhliadok lokality, v ktorej chce záujemca nájsť byt. "Okrem toho, že si na vlastnej koži odskúšate dostupnosť do práce či do školy detí, preveríte si aj občiansku vybavenosť danej lokality," podotkol odborník. Ak má záujemca vyhovujúce finančné možnosti, môže si najskôr bývanie v danej lokalite vyskúšať v prenajatom byte. Môže tak prísť na nedokonalosti, ako sú veľký hluk, prašnosť a podobne.



Odborník takisto odporúča využiť službu na preverenie, či nehnuteľnosť nemá chyby, napríklad cez passport nehnuteľnosti stavebným inžinierom.



V neposlednom rade odborník upozorňuje, že podpis rezervačnej zmluvy pri kúpe nehnuteľnosti by sa mal uskutočniť pod dohľadom právnika.