Inflácia ako argument pre zvýšenie mzdy nie je vhodný spôsob

Bratislava 2. augusta (TASR) - Rekordná inflácia tlačí ceny nahor už celé mesiace, platy množstva zamestnancov však zostali na pôvodnej úrovni, alebo sa zvýšili len čiastočne. Napriek tomu použiť rast cien ako argument pre zvýšenie mzdy nie je vhodný spôsob. Upozornil na to výkonný riaditeľ personálnej agentúry Maxin's Group Roman Kučera.



Podľa jeho slov je však potrebné "mať v talóne" niekoľko argumentov. Určite treba čo najpresnejšie uviesť, ako veľmi sa zmenila pracovná náplň oproti minulosti - viac práce, prípadne viac odborných vecí, a tomu by mala zodpovedať aj odmena. Je tiež dobré vedieť a komunikovať aj to, o koľko chce zamestnanec plat zvýšiť.



"Ľudia sú pre každú dobrú firmu cennými článkami a dobrí manažéri vedia, že rovnako dôležité, ako ustáť ťažké časy, je udržať si dobrých zamestnancov. Nespokojní zamestnanci nepodávajú také výkony, aké firme pomôžu zvládnuť krízové obdobie, takže ak je niekto nespokojný a zároveň presvedčený, že zvýšenie platu by pomohlo jeho nespokojnosť zmeniť, nech to určite vyskúša," povedal Kučera.



Jedným z kľúčových faktorov, ktoré rozhodnú o úspechu, je podľa jeho slov to, aby bol zamestnanec vypočutý a jeho argumenty pochopené. "Neodporúčam očakávať osobu, ktorú chcete požiadať o zvýšenie platu, len tak na chodbe bez vopred dohodnutého stretnutia a určite nie požiadať ju o krátky rozhovor, keď na ňu narazíte niekde vo firme," podčiarkol Kučera s tým, že takéto stretnutie si treba vopred dohodnúť a potom naň prísť pripravený.



Podľa Kučeru sa niekedy stane, že o plat žiadame človeka, ktorý o tom nemôže rozhodovať. Je preto potrebné ísť za tým, kto má oprávnenie vypočuť si požiadavku a buď ju tlmočiť vyššie, alebo o nej sám rozhodnúť. Ak ide o spoločnosť s niekoľkými stupňami riadenia, styčným dôstojníkom aj v otázke platu je zvyčajne buď priamy nadriadený alebo personalista.



Kučera zároveň odporúča nedať sa odradiť prvou negatívnou reakciou. "Ak nie ste spokojní s plácou, ktorú dostávate za svoju prácu, tak odmietnutie nadriadeného vašu situáciu nezlepší. Niekedy môžu byť riešením alternatívne návrhy, ako napríklad úprava pracovnej náplne alebo skrátenie pracovného úväzku s ponechaním súčasného platu," dodal Kučera, ktorý okamžité vyhrážanie sa výpoveďou neodporúča.