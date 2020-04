Informácie o najazdených kilometroch je možné overiť online

Bratislava 14. apríla (TASR) – Množstvo spotrebiteľov aj v súčasnej situácii zaujímajú informácie o najazdených kilometroch. Preto bolo prijaté dočasné riešenie vo forme poskytovania údajov online cez webovú stránku Registra prevádzkových záznamov vozidiel.



Ako priblížil Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality, informácie o najazdených kilometroch sú od 20. mája 2018 zaznamenávané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Štátny register zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR s cieľom eliminácie podvodov so stočenými kilometrami.



Údaje z registra boli podľa Strelca doteraz dostupné formou výpisu, tzv. ODO-Passu, len po kontrole odometra (počítadla prejdenej vzdialenosti) a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou. Bez uvedeného úkonu nebolo možné vygenerovať ODO-Pass. Rovnako výpisy o histórii najazdených kilometrov mohli doteraz generovať len poskytovatelia ODO-Passov (v rámci SR ich je viac ako 900) priamo do rúk majiteľa alebo prevádzkovateľa vozidla.



Strelec upozornil, že situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu obmedzila v ostatných dňoch prevádzku väčšiny poskytovateľov ODO-Passov. Zároveň však poukázal na to, že bolo prijaté dočasné riešenie vo forme poskytovania údajov online prostredníctvom webovej stránky RPZV. "Stačí pokiaľ záujemca o históriu najazdených kilometrov zadá identifikačné číslo vozidla VIN a cez webovú stránku www.rpzv.sk si vygeneruje ODO-Pass," dodal.



Spolu s ODO-Passom je možné cez webovú stránku súčasne vygenerovať aj Prílohu k ODO-Passu. "Príloha poskytuje aktuálne a komplexné údaje o vozidle. Okrem informácií o možnej exekučnej blokácii sú súčasťou prílohy aj údaje o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, platnosti TK a EK, záložnom práve, o poškodení a výbave vozidla, o kontrole originality, povinnom zmluvnom poistení, atď.," skonštatoval Strelec.



ODO-Passy a prílohy aktuálne vyhotovujú aj tí poskytovatelia ODO-Passov, ktorí majú v súčasnom období otvorené prevádzky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami Ústredného krízového štábu SR podľa neho viacerí poskytovatelia ODO-Passov zaviedli opatrenia zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy. "Pred návštevou vybraného poskytovateľa ODO-Passov je vhodné si overiť, či v súčasnom období poskytuje služby, prípadne si vyhľadať iného poskytovateľa vo svojom okolí na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel," odporúča Strelec.



RPZV je v rámci SR jediný oficiálny register, do ktorého sú zaznamenávané hodnoty najazdených kilometrov. Údaje do RPZV zasiela viac ako 2200 súkromných aj štátnych subjektov.