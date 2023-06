Investiční podvodníci sú stále vynaliezavejší, dajú sa ale odhaliť

Bratislava 20. júna (TASR) – Lákajú na rýchly výnos, ale oberú klienta o úspory. Investiční podvodníci vlani obrali klientov na Slovensku a v Česku o milióny eur, v prípade jednotlivcov ide v priemere o desiatky tisíc eur. I keď sú ich praktiky stále vynaliezavejšie, dajú sa pri dodržiavaní niektorých zásad odhaliť, uviedol Jan Hlavsa z platformy Fondee.



Nezmyselne vysoký zisk bez rizika, ktorý vám na účte pristane už o týždeň. Aj tak môže vyzerať finančný kyberútok, fenomén, ktorý za posledné dva roky vyrástol viac ako štyrikrát. "Investiční podvodníci sú stále vynaliezavejší, ale majú svoje slabiny, podľa ktorých ich pri troche pozornosti ľahko odhalíte," zdôraznil Hlavsa.



V prvom rade si treba dať pozor na časový nátlak. Hlavsa pripomenul, že s každým výnosom sa spája nejaká práca, riziko a čas. "To je hlavná mantra, na ktorú treba myslieť pri každej investícii," tvrdí odborník. Podvodníci podľa neho vo väčšine prípadov tlačia najmä na čas. Ak sa stretnete s vetami typu "Platí pre prvých 200 investorov" či "Obmedzená ponuka", alebo niekto sľubuje zbohatnutie do niekoľkých dní či týždňov, treba spozornieť.



Medzi ďalšie varovné signály patrí napríklad prísľub nezmyselne vysokého zhodnotenia alebo neobvyklé platobné metódy. Ponuka denného výnosu vo výške 1 % alebo 3 % týždenne vyzerá na prvý pohľad sľubne. Reálne sú to však stovky až tisíce percent ročne, čo žiadna dôveryhodná firma negarantuje. "Je potrebné spozornieť aj vo chvíli, keď od vás niekto chce prevod peňazí na osobný účet, anonymný prevod alebo krypto platbu," radí Hlavsa.



Je tiež dôležité sa o financiách rozhodovať s chladnou hlavou a obchodníka si pred prvou investíciou dôkladne preveriť. Kontrola toho, či je obchodník zaregistrovaný a má potrebné licencie je podľa Hlavsu otázkou niekoľkých minút na internete. Rovnako rýchlo sa dá zistiť, či má referencie od iných investorov. "Dobrým signálom je tiež funkčná zákaznícka podpora, ktorej sa dá napísať alebo sa dovolať a ktorá rada zodpovie všetky vaše otázky," dodal Hlavsa.