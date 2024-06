KAPITÁL: Každý typ prenájmu auta má svoje výhody aj nevýhody

Bratislava 18. júna (TASR) - Krátkodobý aj dlhodobý prenájom vozidla majú svoje výhody aj nevýhody. Závisí pritom od doby a účelu použitia, prípadne aj preferencií pri výbere auta, priblížila tím manažérka pre account manažment Business Lease Slovakia Petra Mišovičová.



"Ak vozidlo či mobilitu potrebujete pre nových zamestnancov alebo na pracovné cesty, pričom nie všetci majú pridelené vlastné autá, alebo realizujete časovo ohraničené projekty a školenia vyžadujúce cestovanie, je vám výhodnejšie si na daný čas vybrať vozidlo v rámci krátkodobého prenájmu," vysvetlila. Naopak, ak firma potrebuje vozidlo prenajať na dlhšie obdobie než rok, potom je podľa odborníčky vhodnejší operatívny lízing, teda dlhodobý prenájom.



Krátkodobý prenájom obvykle trvá od jedného dňa do 12 mesiacov, niekedy aj dlhšie. "Od dvoch rokov vyššie už odporúčame skôr operatívny lízing," doplnila Mišovičová. Ten obvykle trvá štyri roky, ale dá sa dohodnúť kratšia aj dlhšia doba.



V prípade operatívneho lízingu je cena stanovená rovnomerne, v mesačných platbách. V nich platí klient rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla. "Pri prepočte za štvorročný prenájom vozidla, čo je najčastejšia doba operatívneho lízingu, ušetrí firma v porovnaní s klasickým vlastníctvom v priemere 20 - 25 % na vozidlo, v porovnaní s finančným lízingom aj 30 %, a to vrátane započítania odhadu sumy z repredaja vozidla," priblížila Mišovičová. Krátkodobý prenájom je v porovnaní s tým dlhodobým drahší, výhodou je však flexibilita vrátenia vozidla.



Pri prenájmoch do jedného mesiaca nie je záujemca podľa odborníčky limitovaný mesačným nájazdom. Nad jeden mesiac je však obvykle mesačný limit stanovený na 3000 kilometrov (km) alebo 4000 km. "V prípade operatívneho lízingu dosahuje limit nájazdu počas štyroch rokov okolo 120.000 až 160.000 kilometrov" doplnila Mišovičová.