Komunikačné videoplatformy treba aktualizovať a používať heslá

Bratislava 11. februára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu zapríčinila, že mnoho ľudí pracuje z domu, deti sa učia on-line a takisto cez on-line platformy rokujú vládni predstavitelia. Jednou z častejšie využívaných platforiem sa stala napríklad aplikácia Zoom. Odborníci zo spoločnosti Check Point Research pri príležitosti dňa bezpečnejšieho internetu (druhý februárový utorok) radia, ako sa správať bezpečne na tejto či podobných on-line platformách a nedovoliť tak kyberzločincom kradnúť osobné dáta. Samozrejmosťou by mala byť pravidelná aktualizácia aplikácie či používanie hesla.



Aplikácia Zoom je v súčasnosti najrozšírenejšou platformou, v segmente videohovorov má 38-percentný podiel. S nárastom on-line komunikácie však súbežne rástli aj kybernetické útoky a phishingové kampane, pre to mnohé platformy výrazne zapracovali na svojej bezpečnosti. Pomôcť si však môžu aj používatelia sami.



Pravidlom číslo jeden je podľa odborníkov pravidelná aktualizácia aplikácie. Tá pridáva nové možnosti a funkcie, ale zameriava sa aj na narušenia bezpečnosti, napríklad schopnosť vyhľadávať a odpočúvať stretnutia.



Experti radia používať aj prihlasovacie heslo. "Požiadavka na heslo pred prihlásením sa na hlasový alebo videohovor poskytuje dostatočnú bezpečnosť," podotkli odborníci s tým, že pozornosť treba venovať aj tomu, ako používatelia pozývajú rôznych účastníkov alebo aká pozvánka príde im.



Používatelia by mali podľa odborníkov dbať aj na spravovanie práv účastníkov hovoru. "Ak používate aplikáciu aj pre neznámych účastníkov, zabráňte tomu, aby sa zobrazoval nevhodný obsah. Správca konverzácie môže rozhodnúť, kto môže používať kameru a mikrofón," vysvetlili výskumníci.



Spomínaná platforma umožňuje aj nahrávať videohovory a exportovať ich ako videosúbory po skončení hovoru, na čo by si však používatelia mali podľa expertov dať pozor. "Bezpečnostným problémom je možnosť zneužiť exportovaný súbor, či už je to firemný míting alebo rozhovor s lekárom. Ubezpečte sa, ako je súbor chránený a s kým ho zdieľate," uzavreli odborníci.