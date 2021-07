KAPITÁL: Krádež auta počas dovolenky je potrebné hneď nahlásiť polícií

Bratislava 6. júla (TASR) - Ak počas dovolenky príde človek o auto, udalosť by mal ihneď nahlásiť na miestnej polícii. Ak neovláda jazyk danej krajiny, je potrebné kontaktovať asistenčnú službu svojej poisťovne, ktorá pomôže s prekladom.



"Na tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou, zorganizujú tlmočníka pre policajné vyšetrovanie a poradia aj s prekladmi pri vypĺňaní dokladov," vysvetľuje manažér pre likvidáciu škôd z motorových vozidiel Uniqa Jiří Moravec.



Z polície treba vyžiadať potvrdenie o nahlásení krádeže, ktoré bude potrebovať poisťovňa, aby mohla začať riešiť poistnú udalosť. Následne by mal poškodený nahlásiť krádež aj svojej poisťovni a oznámiť jej všetky informácie o zmiznutom vozidle a okolnostiach krádeže. Asistenčná služba poisťovne v prípade potreby poskytne ubytovanie alebo náhradné vozidlo na dopravu do cieľa, v prípade pripoistenia rozšírených služieb má klient nárok i na letenku. O službe, ktorá bude poskytnutá, rozhodne na základe posúdenia konkrétnej situácie operátor asistenčnej služby.



V prípade, že je auto havarijne poistené, krádež vozidla preplatí poisťovňa do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti. Na to však potrebuje potvrdenie od miestnej polície o nahlásení krádeže, policajné potvrdenie o ukončení vyšetrovania udalosti a poisťovni musí klient odovzdať doklady od auta a všetky kľúče od vozidla. "Odovzdanie všetkých kľúčov od vozidla je jednou zo základných podmienok plnenia, ak príde ku krádeži vozidla. Pre poisťovne je to dôkaz, že páchateľ si nemohol otvoriť auto kľúčom," upozornil Moravec.



Aj túto dovolenkovú sezónu sa objavujú prípady vykrádania áut dovolenkárov na odpočívadlách a parkoviskách. Ak v zahraničí ukradnú veci z auta, platí rovnaký postup ako pri krádeži vozidla. Udalosť treba okamžite nahlásiť miestnej polícii a vyžiadať si policajnú správu o krádeži pre poisťovňu.



Škody spôsobené krádežou výbavy vozidla kryje havarijná poistka. Pokiaľ si niekto pripoistí aj batožinu, poistné krytie sa vzťahuje nielen na odcudzené veci v aute, ale i na veci uložené v strešnom boxe vozidla. "Strešný box je však v prípade krádeže potrebné zabezpečiť bezpečnostnými uzamykacími systémami, t. j. je nedostatočné, ak je strešný box a jeho nosič uchytený k vozidlu iba skrutkami," upozornil Moravec.