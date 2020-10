KAPITÁL: Kríza mnohým znížila príjmy, sporiť treba aj v ťažkých časoch

Bratislava 27. októbra (TASR) – Kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu mnohým znížila príjmy, rodiny boli nútené siahnuť aj na svoje železné rezervy. Podľa odborníkov však treba sporiť aj v ťažkých časoch.



"Zo skúseností vieme, že takmer vždy sa v rodinnom rozpočte nájdu voľné prostriedky. Nemusí ísť o veľkú sumu, no sporiť sa dá aj z mála a v ťažkých časoch," tvrdí odborníčka na osobné financie z Partners Group SK Andrea Straková.



Skúsenosti odborníkov na financie ukazujú, že na to, aby rodina prekonala prípadné ťažšie finančné obdobie, je nevyhnutné mať odloženú rezervu vo výške šiestich mesačných príjmov. "Pre mnohých je to nepredstaviteľná úloha a aj suma. No treba si uvedomiť, že rezerva sa netvorí zo dňa na deň či z mesiaca na mesiac. Rezervu si treba nasporiť, ideálne vytvoriť si zvyk a zo sporenia urobiť pravidelnú činnosť, pri ktorej si každý mesiac z výplaty odložíme aspoň 10 %," dodala Straková.



Podľa posledného prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus poznačila prvá vlna pandémie financie až 44 % slovenských domácností. Viac než polovica z nich pritom ešte v júni počítala s tým, že sa tento stav nezmení a dokonca sa bude počas ďalších mesiacov zhoršovať. Prieskum tiež ukázal, že až tretina domácností bola nútená siahnuť na svoje financie, najčastejšie to boli práve domáce finančné rezervy a sporiace produkty v bankách.



"Pozitívnejšou správou z prieskumu je, že väčšina domácností (78 %) si sporí na horšie časy. Z toho 20 % rodín má ideálnu rezervu vo výške šesťnásobku mesačného príjmu, 24 % opýtaných od dvoj- do päťnásobku mesačného príjmu a 16 % má rezervu aspoň do výšky dvojnásobku mesačného príjmu. V prípade, že rodiny počas týchto náročných mesiacov o rezervu prišli, je nevyhnutné rezervu opäť postupne vytvoriť. Začať sa dá aj s minimom a od nuly," skonštatovala Straková.



Najviac peňazí podľa nej "zhltne" spotreba. Tá sa však podľa odborníčky počas tejto krízy dá ustrážiť lepšie ako v "normálnych" časoch. "Súčasné nariadenia a zavádzané opatrenia počas pandémie významne znižujú výdavky na zábavu, dovolenky, kozmetiku, oblečenie, ale aj na stravu mimo domova. Ušetriť na nich vieme desiatky eur mesačne," poznamenala Straková. Ďalšími skrytými položkami bývajú častá a zbytočná jazda autom aj na krátke vzdialenosti či nakupovanie nepotrebných vecí v množstvových zľavách. Odporúča tiež urobiť revíziu nevyhnutných výdavkov a voľné peniaze uložiť na sporiaci účet.