Lyžiarov ochráni pred nečakanými nákladmi pri úraze správne poistenie

Bratislava 4. februára (TASR) - Nečakané finančné náklady sa v prípade nehody na lyžovačke môžu vyšplhať na stovky až tisíce eur. Prvým krokom k bezpečnosti je uzatvorenie cestovného poistenia, no zabudnúť netreba ani na poistenie zodpovednosti za škodu či poistenie zásahu horskej služby. Informoval o tom portál Superpoistenie.sk.



"Cestovné poistenie je čoraz viac vnímané ako nevyhnutná súčasť výbavy lyžiarov cestujúcich za zimnými športmi do zahraničia. Slováci si vyberajú predovšetkým balíky cestovného poistenia obsahujúce nielen komplexné liečebné náklady, ale aj úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu, zásah horskej služby či právnu pomoc," uviedol country manažér portálu Vladimír Cvik.



Portál upozornil na to, že hoci európsky preukaz zdravotného poistenia zabezpečuje občanom EÚ prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, jeho rozsah je obmedzený a pokrýva len náklady vo verejných zdravotníckych zariadeniach. "Okrem toho náš pacient musí hradiť rovnakú spoluúčasť ako domáci. Komerčné cestovné poistenie poskytuje širšie krytie a je odporúčané samotnými zdravotnými poisťovňami," dodal.



Okrem liečebných nákladov je dôležitou súčasťou cestovného poistenia aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo majetku, ktoré kryje škody spôsobené iným osobám. "V niektorých krajinách, ako je Taliansko, je toto poistenie dokonca povinné. Aj drobná nehoda môže mať vážne finančné dôsledky, ak poškodená osoba žiada náhradu za liečbu, ujmu na zdraví alebo opravu lyžiarskeho vybavenia," zdôraznil Cvik s tým, že nárokovanie a uplatňovanie si náhrady škody je v zahraničí omnoho častejšie ako na Slovensku.



Preplatenie nákladov na prípadný zásah horskej záchrannej služby môže byť súčasťou balíka liečebných nákladov alebo samostatným a voliteľným pripoistením. Určite by podľa portálu nemalo chýbať v cestovnom poistení lyžiara, snowboardistu či bežkára. "Zabezpečí totiž úhradu všetkých nákladov spojených s rôznym typom zásahu horskej služby. Tými najdrahšími sú prepravy zranených vrtuľníkom, za ktoré poisťovne pravidelne platia aj tisícky eur. Limity plnenia v tomto pripoistení sú v poisťovniach rozdielne, od 16.600 eur až po niekoľko stoviek tisíc eur," upozornil portál s tým, že poistenie zásahu horskej služby pokryje aj náklady na pátranie, transport vrtuľníkom či iné záchranné akcie.