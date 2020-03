Mať nepoistený bytový dom je značné riziko

Bratislava 5. marca (TASR) – V súvislosti s tragédiou, ktorá zasiahla minulý rok v decembri obyvateľov paneláka v Prešove, sa začalo viacero majiteľov bytov zaujímať o to, či a ako je ich bytový dom poistený. Zákon totiž neukladá povinnosť mať bytový dom poistený, no vlastniť byt v bytovke, ktorá nie je žiadnym poistením krytá, je značné riziko.



Poistenie bytového domu predstavuje komplexný produkt, pozostávajúci z poistenia majetku, poistenia strojov a elektroniky, ako aj poistenia zodpovednosti za škodu. Toto poistenie kryje poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby bytového domu vrátane jeho všetkých stavebných súčastí a technologických zariadení, ako je napríklad výťah, kotol, schodisko, vonkajšie prípojky patriace k budove a podobne, ako aj samotných bytových jednotiek, pričom kryje škody zapríčinené požiarom, bleskom, výbuchom, pádom lietadla či živelnými udalosťami.



"Poistné krytie sa pritom vzťahuje aj na následné škody, ako sú napríklad škody spôsobené pri hasení či tie, ktoré sa stanú pri snahe o zabránenie vzniku ďalších škôd na poistenom majetku. Ideálne minimum v prípade poistenia bytového domu kryje samotnú stavbu bytového domu vrátane súčastí, pričom jednoznačne odporúčam pripoistiť aj vypratávacie náklady. Tie môžu v prípade poistnej udalosti predstavovať aj niekoľko desiatok percent z poistnej sumy bytového domu," odporúča Tomáš Potúček z poisťovne Generali.



Súčasťou dobre vyskladaného poistenia bytového domu by mala byť aj zodpovednosť. Pri poistení zodpovednosti si je potrebné preveriť, či okrem všeobecnej je zodpovednosť aj krížová, čiže medzi vlastníkmi bytov navzájom. Vo väčšine poistení bytových domov sú totiž vlastníci bytov uvedení ako spolupoistení, preto im poisťovňa preplatí zo všeobecnej zodpovednosti len tie škody, ktoré sú spôsobené tretej osobe. Škody, ktoré si susedia spôsobia navzájom, ako je napríklad bežné vytopenie, sa z poistenia bytového domu uhrádzajú len v prípade dohodnutej krížovej zodpovednosti, preto by v ideálnom poistení bytového domu nemala chýbať. Zvážiť treba aj adekvátnu výšku poistnej sumy v prípade poistenia zodpovednosti, pretože je veľakrát podhodnotená.



Pri poistení bytového domu je dôležité mať poistené všetky základné riziká, ktoré ohrozujú bytový dom, ako sú požiarne riziká, živelné riziká a škody spôsobené únikom vody z vodovodných zariadení. Všetky tieto riziká môžu spôsobiť skutočne rozsiahle škody na celom bytovom dome a náklady na opravu sa môžu vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur, ojedinele, ako v prípade bytového domu v Prešove, aj na niekoľko miliónov eur.



Poisťovňa odporúča pri poistení zvážiť aj viaceré pripoistenia, ako sú napríklad škody spôsobené divožijúcou zverou, vandalizmus a škody spôsobené sprejermi, ktoré síce nespôsobia totálnu škodu, no môžu znehodnotiť majetok. V týchto prípadoch tak poistenie vyrovná škodu a fond opráv neostane prázdny.



Okrem vhodne zvoleného poistného krytia je potrebné stanoviť aj adekvátnu výšku poistnej sumy, tá je totiž pri každej poistnej zmluve kľúčová. Ak nie je poistná suma dobre stanovená, môže spôsobiť komplikáciu, či už s prípadnou vinkuláciou voči úverujúcej banke alebo v prípade škody, keď nízko zvolená poistná suma nebude postačovať na znovuobstaranie poškodenej nehnuteľnosti a jej zariadenia.