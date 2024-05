Odborník: Mladí ľudia by nemali odkladať sporenie v 2. pilieri

Bratislava 2. mája (TASR) - Šetriť si na dôchodok v 2. pilieri je nutnosť, ktorú by nemali odkladať mladí ľudia na neskôr. Chybou je podľa odborníka maklérskeho domu Universal Mareka Sokola uprednostniť iné investície pred sporením si na dôchodok. Počas horizontu niekoľkých rokov si mladí ľudia môžu sporiť aj malú sumu pravidelne každý mesiac.



Odborník ľuďom radí, na čo si dať pozor a akú stratégiu si zvoliť pri sporení na dôchodok. "Pribúdajúcim časom do dôchodku sa situácia klientovi komplikuje, čo znamená, že by mal sporiť na rovnaký cieľ už výrazne vyššiu sumu ako ten, ktorý má pred sebou, povedzme, ešte 30 či 40 rokov," povedal Sokol.



Financie z 1. a z 2. piliera podľa odborníka nepostačia na zachovanie životnej úrovne, na ktorú sú ľudia počas života zvyknutí. Obzvlášť mladí ľudia by si mali začať sporiť na dôchodok už dostatočne skoro, aby neprichádzali každý mesiac o svoje peniaze.



Povinné 18 % odvody sporiteľov sa rozdeľujú medzi Sociálnu poisťovňu, ktorá dostáva 14 %, a zvyšné 4 % idú na súkromný účet sporiteľa. Odborníci z maklérskeho domu preto radia, aby mladí ľudia neváhali so sporením do 2. piliera, keďže výška úspor závisí aj od veku sporiteľa a doby sporenia.



Ďalším odporúčaním je nastaviť si sporenie na dôchodok s dobou poberania mesačnej "renty" po dobu 25 rokov. Podľa Sokola sa sporitelia nemusia báť, že by im mohli peniaze prepadnúť, keďže pri takto investovaných peniazoch je samozrejmosťou aj ich dedičnosť. Odborník radí, aby si ľudia sporili aj cez ETF podielové fondy a nespoliehali sa len na štátny dôchodok.