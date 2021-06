KAPITÁL: Množstvo odpadu v kanceláriách by znížilo triedenie

Bratislava 22. júna (TASR) – Priemerný zamestnanec v kancelárii vytvorí ročne 58 kíl odpadu. Nejde len o kancelársky odpad, ale aj o smeti súvisiace s osobnými potrebami, ako sú zvyšky jedla či obaly. Vyplýva to z údajov spoločnosti WOOD & Company Real Estate, ktorá uskutočnila prieskum v štyroch administratívnych budovách v Bratislave na vzorke zhruba 8000 ľudí ešte v roku 2019, čiže pred pandémiou nového koronavírusu. Zlepšiť situáciu by mohlo triedenie či obmedzenie tlačenia dokumentov.



"Každý dokument nie je potrebné vytlačiť a niekedy je úplne postačujúca aj elektronická podoba. Ak je tlač nevyhnutná, tlačte úspornejšie, napríklad obojstranne," radí analytička spoločnosti Eva Sadovská.



Takisto by sa podľa nej mali ľudia v kanceláriách zamerať pri výbere kancelárskych potrieb na ich kvalitu, trvácnosť alebo recyklovateľnosť. Napríklad v prípade pier stačí vymieňať náplne a nekupovať nové perá. "Klasický papier zase môžete vymeniť za recyklovaný," poznamenala Sadovská. Takisto odporúča pri vizitkách zvážiť, či nestačí ich elektronická podoba, prípadne sa treba zamyslieť nad tým, aký počet týchto vizitiek zamestnanec potrebuje.



Pomôcť znížiť množstvo odpadu môže podľa analytičky aj minimalizácia používania PET fliaš a plastových pohárov, a ich nahradenie napríklad keramickými šálkami, sklenenými pohármi či karafami.



"V prípade, že si obed nosíte do kancelárie z domu alebo z reštaurácie, pokúste sa nahradiť jednorazové nádoby a príbory takými, ktoré sú určené na viac použití," podotkla analytička. Čo sa týka jedla, odpad sa dá minimalizovať aj pri sladkostiach či slaných pochutinách, Sadovská odporúča využiť bezobalové možnosti.



Sadovská tiež uviedla, že miera triedenia v kanceláriách bola počas prieskumu nižšia ako v prípade celkového komunálneho odpadu, najmä z domácností. V kanceláriách sa vytriedi zhruba 31 % všetkého odpadu. V tomto prípade odporúča Sadovská firmám zamerať sa na to, aby sa vytriedil čo najväčší podiel odpadu. "V prípade, že sa vo vašej kancelárii ešte netriedi, apelujte na svojho zamestnávateľa s touto požiadavkou. Správcovia budov sa s tým stretávajú čoraz častejšie a do kancelárií dokážu zabezpečiť nádoby potrebné na triedenie," uzavrela Sadovská.