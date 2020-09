Na dlhodobú finančnú rezervu je vhodné odkladať desatinu príjmu

Bratislava 22. septembra (TASR) - Na krízové situácie treba myslieť skôr ako nastanú. Dlhodobá rezerva sa tvorí viac rokov a aj malá suma odkladaná pravidelne môže časom narásť na slušnú rezervu. Vo všeobecnosti je odporúčaná hranica minimálne 10 % z celkového príjmu domácnosti, zdôrazňuje analytička spoločnosti FinGO.sk Lenka Buchláková.



"Odporúča sa mať finančnú rezervu vo výške minimálne šiestich mesačných výdavkov, ideálna suma je 6 až 12 mesačných výdavkov. Ak sú napríklad mesačné výdavky domácnosti 1500 eur, výška finančnej rezervy by mala byť minimálne 9000 eur. Počas štandardného obdobia je dôležité pravidelne odkladať peniaze a snažiť sa nasporiť odporúčanú sumu v horizonte maximálne piatich rokov," vyčíslila Buchláková.



Jedno pravidlo má podľa nej najvýraznejší vplyv na výsledok sporenia - odložiť si peniaze na rezervu ako úplne prvú vec okamžite po výplate. Preto je dobré nastaviť si trvalý príkaz na finančnú rezervu na rovnaký deň v mesiaci, ako chodí mzda.



Ak nie je rezerva dostatočná, je podľa analytičky vhodné vybaviť si "záložné" zdroje, napríklad povolené prečerpanie na účte alebo kreditnú kartu. Často sú bez poplatkov, pokiaľ ich klient nevyužije. V prípade potreby môžu na istý čas pomôcť vykryť výdavky.



"Slúžia však skôr na krátkodobé preklenutie nedostatku peňazí, napríklad na dva či tri mesiace, kým sa príjem opäť vráti do normálu. Najdôležitejšie je zabezpečiť stabilné a včasné splácanie úverov, prípadne okamžite začať komunikovať s bankou, pokiaľ hrozí, že by v tomto smere mohlo dôjsť k problémom," dodala Buchláková.