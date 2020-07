Do dovolenky by malo ísť maximálne 5 % ročného príjmu

Bratislava 7. júla (TASR) – Maximálne 5 % ročného príjmu domácnosti by malo smerovať na výdavky spojené s dovolenkou. Konštatuje to odborník na financie z Partners Group SK Peter Gurecka s tým, že práve to by mala byť optimálna suma vyčlenená na dovolenku.



„Dovolenka je mimoriadny náklad domácnosti a nemala by rodinnú peňaženku zaťažiť, a už vôbec dostať do mínusu tým, že si na ňu požičiame peniaze spotrebným úverom v banke alebo využitím povoleného prečerpania na účte či kreditnej karte, kde sa úroky pohybujú vo výške 17 % a viac," upozornil.



Zvlášť v tomto období je podľa jeho slov dôležité rozmýšľať nad každou väčšou rozpočtovou položkou odchádzajúcou z rodinnej kasy a myslieť hlavne na zabezpečenie dlhodobej finančnej rezervy.



Pre dovolenku bez stresu a nepríjemných prekvapení je podľa neho tiež dôležité plánovanie, ale aj dostatok informácií. Zároveň radí urobiť si zoznam, ako by mohol vyzerať deň na dovolenke z pohľadu míňania peňazí. Vhodné by podľa neho bolo naplánovať si dovolenkový rozpočet a neprekročiť ho. Odporúča tiež poistiť sa, mať k dispozícii hotovosť a rezervu na účte, a tiež vyhnúť sa nepremysleným nákupom.