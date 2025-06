Odborníčka: Na letné tábory chodia deti častokrát nepoistené

Bratislava 12. júna (TASR) - Organizátori letných pobytových zájazdov a športových podujatí nemajú povinnosť zaisťovať poistenie pre účastníkov a rodičia tak v mnohých prípadoch posielajú svoje deti na letné tábory nepoistené. Úrazy pritom patria k najčastejším príčinám hospitalizácií, keď približne 10.000 z nich vyžaduje pobyt v nemocnici a každý rok je ambulantne ošetrené každé siedme dieťa. Upozornila na to produktová manažérka životnej poisťovne Youplus Marcela Pekárková.



„Častejšia pohybová aktivita však úmerne zvyšuje riziko vážnejšieho úrazu. Aj preto by rodičia nemali krytie rizík pred letnými mesiacmi podceniť,“ uviedla Pekárková. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií sú najohrozenejšou skupinou deti vo veku od 10 do 14 rokov a v prípade vážneho úrazu hrozí, že následky budú dieťa limitovať po zvyšok života, napríklad aj v možnostiach zárobku.



Pred poistením svojich detí je podľa expertky nutné myslieť v prvom rade na to, aby funkčnú zmluvu mali sami rodičia. „V prvom rade sa treba zamerať na ochranu ich príjmov, aby bola rodina finančne zabezpečená v prípade rôznych nepriaznivých situácií. Medzi tie sa radí napríklad strata živiteľa rodiny, kde sa uplatňuje poistenie pre prípad smrti, a taktiež trvalá alebo dlhodobá neschopnosť pracovať,“ opisuje Pekárková.



Ak sú rodičia ekonomicky aktívni, mali by byť obaja poistení, pretože aj výpadok príjmu len jedného z nich môže byť pre rodinu ťažko zvládnuteľný. „I keď jeden z rodičov nepracuje, napríklad mamička s deťmi na rodičovskej dovolenke, má jej rola v rodine významnú hodnotu, ktorú v prípade jej absencie treba nahradiť. Ak by vážne ochorela, a so starostlivosťou o deti a domácnosť by nemohla pomôcť širšia rodina, bolo by treba uhradiť náklady na súkromnú škôlku alebo opatrovateľku, poprípade výdavky na pomocníčku v domácnosti,“ priblížila odborníčka s tým, že rodina by navyše mohla čeliť aj nákladom spojeným so samotnou liečbou.



Primárne je podľa odborníkov dôležité pokryť najmä vážne a dlhodobé riziká. Až v okamihu, keď sú kvalitne zabezpečené, dáva zmysel poisťovať riziká s nižším dosahom. Zlomenina ruky, ktorá nevyžaduje operáciu, nezanechá žiadny trvalý následok, je určite nepríjemná, ale nezruinuje rodinný rozpočet. Krátkodobé úrazové poistenie pre deti tak môže podľa Pekárkovej poslúžiť ako vhodný doplnok práve na tieto akcie s vyššou pohybovou aktivitou, ktorá je občas príčinou drobných poranení. Je to skôr navýšenie poistnej ochrany, spoliehať sa iba na tento produkt je však nedostačujúce.



I tu platí, že v prvom rade je dobré pokryť vážne úrazy, ktoré môžu zanechať trvalé následky, a ovplyvniť tak celý budúci život dieťaťa aj jeho rodiny. Pri kalkulácii poistných súm preto treba brať do úvahy dlhodobý dosah úrazu. Dôležitým aspektom je budúci výpadok príjmu dieťaťa. „Niektoré zranenia totiž môžu spôsobiť to, že potomok ani za niekoľko rokov nebude schopný pracovať, a zaistiť tak svoje vlastné potreby. Toto všetko je nutné vziať do úvahy pri určovaní poistnej sumy,“ dodala odborníčka.