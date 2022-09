KAPITÁL: Nadmerná fluktuácia firme škodí, treba ju udržať pod 12 %

Bratislava 22. septembra (TASR) - Najčastejšie dôvody fluktuácie pracovníkov sú podľa slovenských personálnych špecialistov nedostatočná výška finančného a nefinančného ohodnotenia, nezáujem o zamestnancov, nereálne očakávania na výkon, ale aj medziľudské vzťahy či absencia vyváženia medzi pracovným a súkromným životom. Za prirodzenú úroveň sa považuje výmena pracovníkov pod 12 %. Ak je vyššia, oslabuje firmu nielen pre vysoké náklady na hľadanie a zaúčanie nových ľudí, ale odráža sa aj na nižšej produktivite práce ostatných, nižšom obrate či menšej miere lojálnosti.



"Určite nie je jednoduché nájsť človeka, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám na obsadzovanú pozíciu, ale v praxi sa mi opakovane potvrdzuje, že okrem nich je veľmi dôležitá aj schopnosť zapadnúť do firemnej kultúry," uviedol Michal Porubän z investičnej skupiny Investart s tým, že aj keď uchádzač o prácu nemá dostatok skúseností, ale hodnotovo by do spoločnosti zapadol, bude po zaškolení lojálnejším a výkonnejším zamestnancom ako ten s odlišným nastavením. Po prijatí uchádzača je veľmi dôležitým prvkom jeho adaptácia. "To zahŕňa procesy prispôsobovania a osvojenia si pracovných podmienok a profesionálnych aktivít," vysvetľuje personálna manažérka spoločnosti PPA Power DS Martina Luptáková. Adaptáciu formou mentoringu odporúča desať z desiatich odborníkov na ľudské zdroje, pričom platí, že mentorstvo najlepšie funguje v tíme, kde sú motivovaní obaja, služobne starší aj jeho mladší kolega.



Aj keď platí, že ľudia pracujú pre peniaze, podľa odborníkov na ľudské zdroje im to nestačí. "Aj z našich prieskumov vyplýva, že ak sa ľudia cítia pre firmu nedôležití a ľahko nahraditeľní, na pracovnom trhu sa obzerajú po nových príležitostiach," potvrdila riaditeľka pre vzťahy s verejnosťou zo spoločnosti Edenred Slovakia Lívia Bachratá.



Až 82 % zamestnancov je podľa ich údajov presvedčených, že im nadriadený nepreukazuje dostatok uznania a ocenenia. Z ostatných 18 % opýtaných, ktorí majú podľa vlastného hodnotenia dostatok pozornosti a uznania zo strany nadriadených, takmer nikto, 80 %, neuvažuje o zmene zamestnania. "Iba 11 % firiem nepovažuje za problém zohnať dostatok kandidátov na otvorené pozície, čo svedčí o relatívne vysokej miere fluktuácie na Slovensku," uzatvorila Bachratá.