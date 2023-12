Hekšová: Nákup vianočných darčekov na splátky treba dobre zvážiť

Bratislava 19. decembra (TASR) - Nákup vianočných darčekov na splátky treba dobre zvážiť. Spotrebiteľ by si mal vopred premyslieť, či bude schopný úver splácať aj pri náhlych neočakávaných udalostiach. Na pozore sa treba mať aj pri ponukách nebankových inštitúcií. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.



Spotrebitelia by si podľa riaditeľky organizácie Eduardy Hekšovej mali predovšetkým zvážiť, či im nákup darčekov a zážitkov stojí za to, aby sa zadlžili. "Nákup na splátky môže odľahčiť rodinný rozpočet pri poruche práčky či chladničky, prípadne pri nákupe iných vecí trvalejšej hodnoty, pri ktorých je životnosť dlhšia ako obdobie splácania. Naopak, pri nákupe nepotrebných darov radíme spotrebiteľom sa úveru skôr vyhnúť," zdôraznila.



Pri rozhodovaní o tom, či nakupovať darčeky na splátky by podľa Hekšovej mali spotrebitelia zvážiť svoju schopnosť splácať úver aj v prípade náhlych neočakávaných udalostí. Podceniť by tiež nemali výber poskytovateľa úveru, ich ponuky sa totiž môžu značne líšiť. "V predvianočnom čase nie sú výnimkou ani bezúročné pôžičky poskytované úverovými spoločnosťami v spolupráci s obchodníkmi," priblížila.



Osobitnú pozornosť podľa dTest treba venovať aj nebankovým inštitúciám. Výhodná ponuka nízkeho úroku či ochota poskytnúť úver aj osobám s negatívnym záznamom v úverovom registri môže mať háčik. Problémy môžu nastať najmä v prípade, ak sa dlžník so splátkami oneskorí. "Pri meškaní so splátkami sa môžu spotrebitelia u niektorých poskytovateľov úverov stretnúť s vysokými pokutami, zvýšeným úrokom či s povinnosťou úver okamžite splatiť," upozornila Hekšová s tým, že pri výbere úveru a jeho poskytovateľa si treba dobre preštudovať zmluvné podmienky.



Ak si spotrebiteľ úver po podpise zmluvy rozmyslí, môže ešte od neho odstúpiť. "Môže tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu a bez rizika sankcie do 14 dní od uzavretia zmluvy," priblížila organizácia. Lehota sa predĺži, ak spotrebiteľ nedostal všetky zákonom stanovené informácie, napríklad nebol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy. V takom prípade má 30 dní na to, aby vypožičané peniaze vrátil. Poskytovateľ úveru pritom môže pri splatení istiny požadovať tiež úrok za obdobie čerpania úveru až do splatenia istiny, upozornil dTest.



"Spotrebitelia majú tiež právo úver kedykoľvek úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. Tým sa zbavia úrokov a iných nákladov, ktoré by museli uhradiť, ak by k predčasnému splateniu nedošlo. Naopak, poskytovateľ má nárok na náhradu nutných a odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s predčasným splatením," uzavrela Hekšová.