Jedno kliknutie a problém je na svete: Vianočné nákupy lákajú zlodejov
Čoraz viac Slovákov nakupuje darčeky online, tento rok podľa prieskumu až polovica. Spolu s tým však rastú aj riziká.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Sviatočné míňanie prináša riziká, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Emočné rozhodovanie, tlak na obdarovanie, zľavy a online ponuky vytvárajú ideálne podmienky na to, aby sme minuli viac a menej výhodne, ako by sme chceli. Upozornil na to analytik portálu Finančný kompas Matej Dobiš.
„To, že Vianoce nefinancujeme na dlh, ešte neznamená, že míňame múdro. Mnohí si neuvedomujú, že kreditky, prečerpanie či nákup na splátky sú typické spotrebiteľské úvery, často s jednými z najvyšších sadzieb na trhu. A práve sviatočné obdobie je čas, keď sa z drobných rozhodnutí môžu stať veľké preplatené omyly,“ vysvetlil Dobiš.
Čoraz viac Slovákov nakupuje darčeky online, tento rok podľa prieskumu až polovica. Spolu s tým však rastú aj riziká. „Falošné weby, klamlivé ponuky a phishing vedia sviatky poriadne predražiť, nielen finančne, ale aj psychicky. Pozor najmä na platby pomocou QR kódov, často dochádza k zneužitiu nepozornosti,“ priblížil odborník.
Poukázal tiež na to, že v predvianočnom zhone objednávame viac a ľahšie stratíme prehľad. To využívajú podvodníci, ktorí sa vydávajú za kuriérov pošty alebo známych prepravcov. Rôzne SMS správy a e-maily s linkom na „nedoručený balík“ sú podľa Dobiša z roka na rok profesionálnejšie a presvedčivejšie.
Aj keď ponuky na rôzne spotrebné úvery v čase Vianoc môžu pôsobiť lákavo, každý úver má podľa odborníka svoje náklady. „V skutočnosti si nekupujeme darčeky, ale dlhodobý záväzok. Pozor najmä na ´nulový úrok´, zvyčajne ide o tovar, ktorý je drahší, ako keby ste ho kúpili priamo a hneď,“ zhodnotil. Medzi úvery patria aj povolené prečerpania a kreditné karty, ktorých úroky zároveň patria medzi najvyššie na trhu. Pri nesplatení načas sa tak darček môže predražiť o desiatky percent. Peňaženku dlhodobo zaťažuje aj darček nakúpený na splátky, varoval Dobiš.
