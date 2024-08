KAPITÁL: Napriek dodatočným papierom sú pôžičky od bánk bezpečné

Bratislava 27. augusta (TASR) - Pôžičky od bánk by mali byť pre ľudí lepším riešením v porovnaní s inými neregulovanými spôsobmi požičiavania peňazí, ako napríklad od rodinných príslušníkov a známych. Napriek dodatočnej byrokracii tak vďaka zákonom predpísanej podobe a overeným podpisom môžu ľudia predchádzať vzniku sporov a znížiť riziko podvodov, priblížila finančná firma Swiss Life Select Slovensko.



"V prvom rade poznáte cenu, za ktorú si požičiavate. Viete ju tak porovnať s alternatívnymi ponukami. Vďaka legislatíve je napríklad výška nákladov na pôžičku obmedzená na dvojnásobok trhového priemeru. Taktiež je vďaka regulácii možné odstúpiť od zmluvy do dvoch týždňov, ak až po podpise zistíte, že ju vlastne nepotrebujete, alebo si viete zabezpečiť financie výhodnejšie," priblížil finančný analytik spoločnosti Pavel Škriniar.



Výhodou pre klienta by mala byť aj povinnosť licencovaných subjektov dodržiavať legislatívu. Preto je možné napríklad podať reklamáciu, obrátiť sa na predstaviteľa relevantnej asociácie, adresovať podnet na Národnú banku Slovenska (NBS) alebo podať žalobu na súd. Na vyššie autority sa podľa analytika však obracajú ľudia aj s neoprávnenými sťažnosťami, a to v prípadoch, keď nie sú dostatočne oboznámení s obsahom zmluvy, ktorú uzavreli.



Využívanie licencovaných finančných inštitúcií by malo priniesť klientom výhody aj v prípade investovania. Pri investíciách ich pritom chráni informácia, kam budú úspory smerovať a aké je s nimi spojené riziko. Zároveň je podľa odborníka povinnosťou poskytovateľa otestovať, či bude zákazníkovi investícia vyhovovať v súvislosti s rizikom, výnosnosťou a likviditou.



"Hoci ochrana spotrebiteľa finančných služieb je klientom dostupná pri všetkých finančných produktoch, ktoré si zakúpia od poskytovateľov dohliadaných NBS, nie je to automaticky záruka vhodnosti a výhodnosti ponúkaných produktov," upozornil Škriniar.