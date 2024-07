Odborníci: Obdobie leta a dovoleniek je skúškou pre rodinný rozpočet

Bratislava 2. júla (TASR) - Letné mesiace sú obdobím oddychu a zábavy, ale aj skúškou pre rodinný rozpočet. Počas dovolenky sa ľudia zvyčajne menej strážia a viac míňajú. Ak pritom skončia na účte v mínuse alebo siahnu po peniazoch z kreditnej karty, mali by dávať pozor na to, koľko minú a kedy ich banke dokážu vrátiť, upozornili odborníci zo spoločnosti Fingo.sk.



"Odporúčam stanoviť si rozpočet na dovolenku, vopred si na ňu našetriť a užiť si leto ideálne bez zbytočného zadlžovania. Ak ľudia impulzívne siahajú po rýchlych a ľahko dostupných peniazoch z kreditnej karty alebo povoleného prečerpania na účte, mali by si uvedomiť, že tieto úverové produkty nie sú lacné. Kreditné karty sú úročené sadzbami od 15 do 25 % a povolené prečerpania okolo 20 % ročne," vyčíslila riaditeľka pre úvery spoločnosti Eva Šablová.



Kreditná karta alebo kontokorent môžu byť podľa nej vhodné pre ľudí, ktorí ich využívajú na krátkodobé pokrytie vyšších výdavkov a peniaze dokážu zase rýchlo vrátiť. Ak je však rodina s financiami každý mesiac "na hrane", mala by sa im radšej vyhnúť, alebo ich používať len v nevyhnutných prípadoch.



"Ak klient z kreditnej karty alebo z povoleného prečerpania minie pár stoviek eur a vráti ich do mesiaca, na úrokoch zaplatí len pár eur. V prípade kreditnej karty dokonca môže využiť pôžičku bezúročne, stačí si vopred odsledovať podmienky. Najpodstatnejšia je zodpovednosť a splatenie celej minutej sumy čo najskôr," zdôraznila odborníčka.



Počas dovolenky tiež nie je dobré nosiť v peňaženke zbytočne veľkú hotovosť. Bezpečnejšie je platiť platobnou kartou všetko, čo sa dá. Ešte pred odchodom by si preto mali ľudia skontrolovať jej nastavenie, napríklad denný limit na platby a výbery.



"V porovnaní s hotovosťou je platba kartou výhodnejším spôsobom platenia, pri ktorom nehrozí veľa rizík. Ideálne je platiť kartou u serióznych obchodníkov a na termináloch si kontrolovať sumu k úhrade. Cez bankovú aplikáciu si klient pár sekúnd po zaplatení dokáže preveriť, aká suma mu bola zúčtovaná," priblížil odborník na financie z Fingo.sk Zoltán Čikes.



Ešte bezpečnejšia je podľa neho platba mobilom, ktorý je pri každej platbe potrebné odblokovať. "Tým pádom nehrozí, že by ním niekto zaplatil bezkontaktne sumu do určitého limitu, akú umožňuje platobná karta," doplnil.



Opatrnosť je podľa odborníka vhodná aj pri výbere peňazí z bankomatu v zahraničí. Odporúča pohľadať bankomat patriaci do finančnej skupiny banky, v ktorej má klient účet. V takom prípade by človek nemal platiť žiadne alebo len minimálne poplatky. "Takisto je potrebné dávať pozor na voľbu konverzného kurzu, ktorú bankomat ponúkne. Väčšinou môžete využiť ponúknutý kurz, alebo zvoliť možnosť bez konverzie, ktorá je lacnejšia, lebo banka pri prepočte meny použije tzv. stredový kurz, ktorý je najvýhodnejší," vysvetlil Čikes.