KAPITÁL: Osobnú návštevu pobočky Slovenskej pošty treba zvážiť

Bratislava 23. apríla (TASR) - Osobnú návštevu pobočky Slovenskej pošty v čase pandémie koronavírusu treba zvážiť. Ak je to možné, treba vybaviť potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu alebo použiť BalíkoBOX, či počkať na upokojenie situácie. Odporúča to špecialistka komunikácie Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie rizika šírenia ochorenia COVID-19.



"Do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a len s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy. Poradový lístok si môžete stiahnuť aj v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty. V prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi Vám ju uložíme na pobočke počas celej úložnej doby," spresnila.



Pre čakanie na služby je podľa nej potrebné využiť priestor pred budovou pošty. "Rešpektujte opatrenie Hlavného hygienika SR o maximálnom počte zákazníkov v priestore pobočky pošty, teda počet zákazníkov v pobočke pošty v jednom okamihu nemôže prekročiť koncentráciu jedného zákazníka na 25 m2 z predajnej plochy," podčiarkla Dorčáková.



Pripomenula zároveň udržiavanie minimálne dvojmetrového odstupu od ostatných zákazníkov, použitie dezinfekcie rúk vo vstupe pobočky pošty. "V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky," doplnila.



Po návšteve pobočky odporúča Dorčáková vydezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky. "Na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie. V priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné," uviedla.



Na pobočke pošty treba podľa nej platiť platobnou kartou, aby človek neprichádzal do kontaktu s hotovosťou. "Pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke. Rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov," doplnila.



Dorčáková zdôraznila, že človek v karanténe by nemal preberať zásielky, dôchodok ani sociálnu dávku, pretože potenciálne môže šíriť vírus na zamestnancov pošty. "Ak je to možné, označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok 'KARANTÉNA'. Ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte," upozornila.



Treba podľa nej zvážiť prebratie zásielky, presmerovať si zásielku do BalíkoBOXu, prípadne treba komunikovať s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia prostredníctvom inej osoby. "Ak nie ste v karanténe a ak je to možné, preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore," priblížila Dorčáková.



Doručovateľ alebo kuriér môže podľa nej položiť zásielku s dokumentmi pred dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu treba použiť svoje pero, vždy rúško a rukavice.



"V komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné. Pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte," odporúča Dorčáková.