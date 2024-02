Osoby ŤZP s parkovacím preukazom môžu jazdiť po diaľniciach zadarmo

Bratislava 6. februára (TASR) - Držitelia parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím môžu požiadať o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky. Jazdiť tak môžu po diaľniciach a rýchlostných cestách zadarmo. Pri žiadosti je však potrebné mať aj parkovací preukaz. Poukázal na to odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Pri žiadosti o oslobodenie musíte disponovať aj parkovacím preukazom, ktorý vydáva príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nestačí teda len preukaz pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Oslobodenie od úhrady môže byť iba na jedno vozidlo," priblížila NDS.



Ako dodala, oslobodenie platí od zaslania potvrdenia. Potvrdenie pritom nie je potrebné nosiť pri sebe, keďže evidenčné číslo vozidla je v databáze oslobodených vozidiel.



Žiadosť je možné podať elektronicky cez formulár na webstránke eznamka.sk alebo prostredníctvom jej rovnomennej aplikácie. Podať ju možno aj osobne na ktoromkoľvek zákazníckom mieste.



Pokiaľ je žiadateľ maloletý, číslo občianskeho preukazu a kontaktné údaje vypĺňa zákonný zástupca. "K vyplnenej žiadosti priložíte kópiu parkovacieho preukazu a kópiu technického preukazu vozidla, ktoré žiadate oslobodiť od úhrady diaľničnej známky," dodala NDS.



Následne je potrebné všetky doklady vložiť do jedného súboru vo formáte ZIP alebo RAR v maximálnej veľkosti päť megabajtov a zaslať cez registračný formulár. "Súbory nie je možné odoslať jednotlivo, ani ich neposielajte na iné adresy NDS," upozornila spoločnosť.



Po úspešnom registrovaní vozidla žiadateľ dostane potvrdenie o registrácii v podobe čísla podania. Ak však uvedené potvrdenie nedostane, znamená to, že podanie nebolo úspešné a je potrebné ho zopakovať.



Oslobodenie je podľa NDS platné až do zmeny údajov, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné podať cez formulár opäť novú žiadosť. Ak takáto situácia nenastane, oslobodenie je platné po celý čas platnosti parkovacieho preukazu a netreba si ho každý rok predlžovať.