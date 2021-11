Počas novembrových výpredajov porovnajte ceny u viacerých predajcov

Bratislava 16. novembra (TASR) – Počas novembrových výpredajov netreba podliehať ilúzii, že ide o neopakovateľnú ponuku, ktorá sa neodmieta. Reklamné kampane sa opakujú pravidelne, takže sa netreba nechať zmiasť marketingovou stratégiou či pocitom naliehavosti. To, čo nestihne spotrebiteľ kúpiť v novembri, môže kúpiť napríklad v povianočných výpredajoch. Ako predísť tomu, aby spotrebitelia neboli počas výpredajov oklamaní, radí Európske spotrebiteľské centrum (ESC).



Väčšina ponúk sa sústreďuje na používanie sloganov ako "bombastická zľava", "nepremeškajte túto príležitosť", "zaregistrujte sa na získanie skvelých výhod" alebo "nakúpte so zľavou". Tieto ponuky zvyknú byť časovo alebo kusovo obmedzené či inak limitované. "V prípade, že chcete naozaj výhodne nakúpiť počas veľkých výpredajov, je potrebné, aby ste si vopred urobili prieskum a nakúpili medzi prvými. Iba tak pravdepodobne dostanete to, čo chcete, neskôr už tovar nemusí mať obchodník na sklade," uviedlo ESC.



Dôležité je zistiť cenu výrobku u viacerých obchodníkov a uistiť sa, že zľava je naozaj skutočná. Úprava cien pred plánovaným výpredajom nie je zakázaná a nie je pre ňu stanovený percentuálny ani časový limit. Preto si treba uložiť webové stránky s konkrétnou ponukou, aby spotrebiteľ mohol sledovať aktualizácie cien u vybraných predajcov.



Okrem cien je dobré porovnávať aj predajcov. "Pred nákupom odporúčame využiť internetové porovnávacie služby. Vždy sa pozerajte skôr na konečnú cenu vrátane nákladov na doručenie, než na výšku zľavy. Recenzie na predávajúcich sú tiež dôležité. Tovar v lákavej cene sa neoplatí kupovať, pokiaľ je v prípade problémov zložitá či žiadna komunikácia s predajcom," pokračovalo ESC.



Mnohí predajcovia majú vo svojich ponukách rôzne doplnkové služby ako napríklad bezplatné doručenie, zľavové kódy a exkluzívne akcie pre verných zákazníkov. Oplatí sa preto prihlásiť na odber newslettrov, zapojiť sa do vernostných programov, alebo obchodníkov sledovať na sociálnych sieťach. Môže to zabezpečiť skorý prístup k ponukám a dodatočným zľavám popri akciových cenách.



"Nenechajte sa zlákať obrovskou zľavou, aby ste si kúpili tovar s nízkou hodnotou. Tovary najvyššej kvality budú udržateľnejšie a odolnejšie. Navyše často sa dodávajú s predĺženou zárukou, čo znamená, že v konečnom dôsledku získate viac. Zľavnenú cenu berte skôr ako bonus než východiskový bod pre váš nákup," informovalo ESC.



Výpredaje ako "Black Friday" a "Cyber Monday" sú skvelé pre nákup elektroniky a rôznych prístrojov za nízke ceny. Tieto kampane sú však spôsobom, ako môžu obchody rýchlo vyprázdniť zásoby tovaru skôr, než technologicky zastará. Neúmyselne si tak môže niekto kúpiť starú technológiu, ktorá má obmedzené funkcie či problémy s kompatibilitou, na ktoré sa nevzťahuje záruka, alebo už nie sú podporované výrobcom.



Pravidlá, ktorými sa riadia špeciálne ponuky a akčný výpredaj, môžu byť formulované vágne a ponuky môžu vyzerať lepšie, než v skutočnosti sú. Preto je dôležité pozorne čítať aj malé písmená. Môže sa stať, že spotrebiteľ narazí napríklad na vyjadrenie v inzercii "80 % zľava na všetko", po ktorom však nasleduje "uplatňujú sa výnimky".