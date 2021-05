Podstatné pri poistkách sú rozsah krytia a výluka poistenia

Bratislava 18. mája (TASR) – Cena poistky je pri rozhodovaní sa o poistení pomerne často zradný aspekt. To, čím by sa klienti mali riadiť v prvom rade, je rozsah krytia a výluky poistenia, ktoré musia vyhovovať v celom rozsahu potrebám a požiadavkám, či už ide o životné alebo neživotné poistenie.



Týka sa to hlavne súčasnosti, keď v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zaznamenala Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov zvýšenú potrebu poistnej ochrany, či ochranu peňažných prostriedkov vo forme investícií.



Finanční sprostredkovatelia za vlaňajšok zaznamenali významný rast obratu realizovaných obchodov, čím sa prispelo aj k úspešnosti finančných inštitúcií.



"Finanční agenti však zároveň riešili aj prípady insolventnosti u osôb, ktoré boli v dôsledku pandémie postihnuté práve stratou zamestnania, a boli nápomocní pri riešení ich zadlženosti či lepšej správe ich finančných záväzkov," podotkla generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Darina Huttová.



Pri poistení sa Slováci riadia hlavne cenou poistky. "Cena poistky je často zradný aspekt. Samozrejme, každý občan chce dobré poistenie pri vynaložení čo najmenších nákladov," pokračovala Huttová. Životné poistenie v sebe môže skrývať aj investičnú zložku.



Podľa Huttovej by sa mal pri tejto zložke klient poradiť s profesionálom. Investičné životné poistenie nie je vhodné pre každého. "Je potrebné posúdiť veľmi starostlivo situáciu občana, jeho finančný status, vek, sociálny status, jeho potreby, požiadavky, znalosti a, samozrejme, investičný profil," zdôraznila.



Investičné životné poistenie môže mať rôzne formy investovania vrátane garantovaných výnosov, výhodných v čase poklesov cien finančných nástrojov na organizovaných trhoch. Preto je podľa Huttovej dôležité venovať práve investičnej časti veľkú pozornosť, aby zodpovedala miere únosnosti strát z investovania u daného klienta.