Odborníčka: Poškodenú zásielku treba skontrolovať alebo nepreberať

Bratislava 10. decembra (TASR) - V snahe vyhnúť sa preplneným obchodom dáva mnoho spotrebiteľov prednosť nákupu na internete s pohodlným doručením až domov, prípadne do výdajných boxov. Jednou z nepríjemností takéhoto nákupu ale môže byť poškodená zásielka. V takom prípade ju treba ihneď skontrolovať, prípadne ju vôbec nepreberať. Poškodený balík treba reklamovať u predávajúceho. Upozornila na to riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



"Poškodená krabica môže naznačovať, že tovar vo vnútri zažil nejakú nehodu. Ak očakávate krištáľové poháre alebo keramický hrniec, je vhodné zásielku s odkazom na možné poškodenie na mieste vôbec neprebrať," uviedla Hekšová s tým, že ihneď treba kontaktovať predávajúceho a oboznámiť ho s odmietnutím prevzatia zásielky aj s jeho dôvodmi.



V prípade, že ak dopravca balík doručí a odíde pred jeho kontrolou, odporúča riaditeľka spoločnosti si zásielku odfotiť alebo spraviť videozáznam z jej rozbaľovania a následne kontaktovať predávajúceho. Pomôcť môže aj dátum a čas zhotovenia fotografií či videa. Ďalšou možnosťou je rozbaliť si zásielku pred pracovníkom doručovateľa ešte pred jej prevzatím, čím sa ľahšie preukáže, že k poškodeniu tovaru došlo pred prevzatím balíka.



Niekedy však aj nepoškodený balík môže obsahovať poškodený tovar, no aj v takejto situácii je ho možné reklamovať. Predávajúci totiž zodpovedá nielen za dopravu, ale aj za riadne zabalenie tovaru. Tovar by mal byť podľa Hekšovej zabalený tak, aby pri bežnej manipulácii nedošlo k jeho poškodeniu. K tomu mohlo dôjsť len v dvoch prípadoch, a to počas prepravy alebo bol tovar zaslaný už v poškodenom stave.



Zásielku je potrebné skontrolovať hneď po jej doručení. V prípade, že ju spotrebiteľ nechá nerozbalenú a až po dlhom čase zistí, že je jej obsah poškodený, šance na bezproblémovú reklamáciu sa znižujú. "Ak vám príde poškodený balíček, reklamujte ho priamo u predávajúceho. Zisťovanie, kto je konkrétnym vinníkom, aj prípadnú reklamáciu u prepravcu nechajte na predávajúcom," uzavrela Hekšová.



Pri nákupe na e-shope zodpovedá za balík predávajúci až do momentu jeho doručenia spotrebiteľovi. V inej situácii, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka, je potrebné reklamáciu riešiť aj s doručovateľom.