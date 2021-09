KAPITÁL: Pozor na zadávanie údajov z karty, môže ísť o podvod

Bratislava 7. septembra (TASR) – Užívatelia by mali byť opatrní pri zadávaní údajov o platobnej karte, v niektorých prípadoch môže ísť o podvodnú aktivitu phishing. Ide o kyberpodvod, keď sa užívateľom rozpošle správa, ktorá sa tvári ako e-mail napríklad od dopravnej či kuriérskej spoločnosti a útočníci v nej požadujú zaplatiť malú sumu peňazí za doručenie tovaru. Následne však zneužijú údaje z karty a vedia odcudziť z účtu peniaze. Upozorňuje na to spoločnosť Home Credit.



"Ľudia v dobrej viere zadajú všetky údaje ku karte vrátane hesiel a verifikačných údajov a nevedomky tak umožnia podvodníkovi nainštalovať si ich kartu do jeho mobilného zariadenia. Okamžite tak nad ňou stratia kontrolu a prídu o peniaze," vysvetlila spoločnosť podstatu phishingových útokov.



Podvod môžu naznačovať napríklad zlá či nespisovná slovenčina, pozmenené logo či komplikovaná e-mailová adresa. "Odporúčame porovnať si takýto podozrivý e-mail s oficiálnymi e-mailmi na webovej stránke dopravcu," uviedol Miroslav Zborovský zo spoločnosti.



Takisto radí neklikať na odkaz, ktorý by mal smerovať na platobnú stránku. "Stačí naň prejsť myšou a zistíte, že názov linku odkazuje na úplne inú stránku, ako je uvedené. Zvyčajne je odkaz dlhý a smeruje na zahraničnú webovú stránku," podotkol Zborovský.



Spoločnosť zdôraznila, že užívatelia by nikdy nikomu nemali prezrádzať číslo svojej karty, prihlasovacie údaje do mobilnej aplikácie ani PIN kódy a heslá. "Zvoľte si bezpečné heslá a PIN kódy, nie dátum narodenia alebo 1111, či 1234, a raz ročne ich zmeňte," radia odborníci. Takisto zdôrazňujú, že platby na internete sú bezpečné len na stránkach, ktoré sú zabezpečené zámkom.



Treba tiež zakaždým skontrolovať názov stránky v prípade, že sa do nej užívateľ rozhodne vyplniť akékoľvek informácie. "Neodpovedajte na podozrivé e-maily, neklikajte na odkazy ani neotvárajte prílohy," pokračovali odborníci. Na škodu podľa nich nie je ani pravidelná aktualizácia operačných a antivírusových programov v počítači či v mobile a obozretnosť pri čítaní informácie v SMS správe s potvrdzovacími kódmi. "Nereagujte na súťaže či výhry, pri ktorých je podmienkou zadanie akýchkoľvek údajov z karty," dodala spoločnosť.