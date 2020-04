Pracoviská kontroly originality môžu fungovať aj v tomto období

Bratislava 2. apríla (TASR) – Pracoviská kontroly originality môžu od 30. marca vykonávať svoju činnosť rovnako ako stanice technickej kontroly a pracoviská emisnej kontroly. Umožňuje im to opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.



"Pracoviská KO musia podobne ako iné prevádzky v súčasnom období zabezpečiť dodržiavanie prísnych hygienických opatrení. Okrem iného umožniť vstup a pobyt v priestoroch pracoviska len s prekrytými hornými dýchacími cestami s použitím rúška, šálu alebo šatky. Pri vchode do pracoviska KO aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. V radách zákazníkov pracovísk kontrol originality zabezpečiť odstup minimálne 2 metre," priblížil Miroslav Strelec z Technickej služby kontroly originality.



Počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 štvorcových metrov z plochy pracoviska. Na všetkých vstupoch musí byť viditeľne umiestnený oznam o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia, ako aj oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.



"Vzhľadom k súčasnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom je vhodné, aby verejnosť kontaktovala konkrétne pracovisko kontroly originality a overila si, či v súčasnom období poskytuje služby. Prípadne si vyhľadala iné pracovisko vo svojom okolí, ktoré činnosť aktuálne vykonáva," doplnil Strelec. Zoznam pracovísk je dostupný na internetovej stránke Technickej služby kontroly originality.



Kontrola originality overuje spôsobilosť vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v súlade s ustanoveniami zákona v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do dokladov a do konštrukcie vozidla.



Počas takejto kontroly sa overuje aj výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami.