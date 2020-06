Pred baktériami v aute ochráni funkčná a čistá klimatizácia

Bratislava 18. júna (TASR) – Pred baktériami v aute ochráni cestujúcich funkčná a čistá klimatizácia. Spoločnosť Škoda odporúča dezinfekciu klimatizácie vykonávať dôkladne. Radí tiež meniť kabínové filtre na jar alebo začiatkom leta, pomáhajú totiž udržiavať zdravé prostredie v interiéri a zabraňujú usadzovaniu mastnoty na vnútornej strane skiel. Upozorňuje tiež, že popri plnení systému klimatizácie treba dbať aj na jeho tesnosť.



„Na čistenie a dezinfekciu klimatizácie vo vozidle sa oplatí myslieť aj pred prichádzajúcou letnou sezónou. Správne vyčistená a nastavená klíma totiž pomáha vyhnúť sa nie len nečistotám a baktériám, ale aj peľom, ktoré sú pohromou najmä pre alergikov,“ uvádza.



Základom správne fungujúcej klimatizácie je čistý kabínový filter, cez ktorý sa do auta dostáva ochladený vzduch. „Ak je tento filter zanesený, či dokonca plesnivý, nečistoty sa dostávajú do kabíny a následne do pľúc pasažierov,“ upozorňuje spoločnosť s tým, že na zlý stav klimatizácie upozorní aj zápach, ktorý sa môže šíriť po jej spustení.



Spoločnosť odporúča meniť filter po zime, kedy je vystavovaný nadmernej vlhkosti a zimným nečistotám na ceste. „Ďalším praktickým dôsledkom funkčného a čistého kabínového filtra je aj zníženie zahmlievania a zabraňovanie tvorbe mastného filmu na vnútornej strane skiel."



Odborníci zdôrazňujú aj potrebu čistenia vnútorného chladenia. Dodávajú, že potrubie klimatizácie a výduchy v kabíne vozidla najefektívnejšie vyčistí ultrazvukový čistiaci prístroj, ktorý zničí plesne i baktérie. „Je možné použiť aj sprejové a penové čističe, treba mať však na pamäti, že účinnosť takýchto čistiacich prostriedkov nemusí byť dokonalá a dlhodobá.“



Ako uzavreli odborníci, netreba zabúdať ani na vonkajšie nečistoty, ako sú napadané lístie alebo hmyz. „Od rôznych usadenín je potrebné vyčistiť vodný kanál, ktorý sa nachádza v motorovom priestore pod mriežkou vstupu vzduchu pred čelným sklom,“ dodala spoločnosť s tým, že špina, ktorá sa tu usádza, môže spôsobiť, že po spustení klimatizácie zaplní kabínu vozidla nepríjemný až hnilobný zápach.



Čistiť treba takisto aj odvody skondenzovanej vody a lamely výparníka klimatizácie.