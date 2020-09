Prehnané sporenie pri servise auta ohrozuje bezpečnosť

Bratislava 17. septembra (TASR) - Pri stredne veľkých a veľkých podnikoch je firemná flotila spravidla jednou z najdrahších položiek. No i tá sa dá efektívne nastaviť tak, aby náklady na správu boli nižšie a spoločnosti z nej vyťažili maximum. Obstarávacia cena áut pritom nemusí byť dominantná z hľadiska celkových nákladov. Rozhodujú všetky položky, no firmy by si mali dať pozor najmä na prehnané úspory pri servise vozidiel. Tie môžu v konečnom dôsledku ohroziť bezpečnosť, upozornil obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia Michal Duška.



"Pri prehnanom sporení môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti vozidla i šoféra. Na druhej strane platí, že nie vždy všetko najdrahšie je aj najlepšie," uviedol Duška. Hoci sa starnutie áut nedá zastaviť, pracovať sa dá s ich opotrebením. Ak sa firma o svoj vozový park dobre stará a zamestnanci jazdia podľa predpisov výrobcu vozidla, auto ostáva v dobrej kondícii dlhší čas.



Častým problémom však pri firemných autách je, že vodiči sa k nim nesprávajú šetrne, ako by sa správali k vlastnému majetku. Podľa Dušku pomáha, ak firma pre zamestnancov zavedie pozitívnu motiváciu alebo zosobnenie škôd na vozidle. "Pokiaľ ľudia necítia hrozbu, že im budú škody zosobnené, správajú sa k auto menej šetrne, obzvlášť, ak ho po vypršaní zmluvy k operatívnemu lízingu neplánujú odkúpiť. Poznám prípady, keď naši klienti zaviedli prísnejšie podmienky a stav vozidiel sa u nich výrazne zlepšil," hovorí Duška.



Dôležité je dodržiavanie pokynov výrobcu, ale najmä správna jazda, ktorá sa dá naučiť v rôznych kurzoch defenzívnej či efektívnej jazdy, alebo na školeniach, ako sa naučiť jazdiť plynulo, lepšie sledovať premávku a prispôsobovať jazdu.



Efektívna je aj okrem školení aj GPS kontrola firemných automobilov. Na základe dát z GPS firmy môžu zefektívniť jazdu z pohľadu opotrebovania vozidla, ale aj z pohľadu spotreby pohonných látok.



Ideálny čas na výmenu vozového parku je podľa odborníka niekde medzi tromi až piatimi rokmi. "Výmena závisí aj od predmetu využitia konkrétneho vozidla. Samozrejme, existujú aj autá, ktoré sú vo firmách využívané extrémne málo, tie je možné využívať aj dlhšie. V momente, keď využívate vozidlo pri väčších nájazdoch viac ako päť rokov, významne narastú náklady na servis, údržbu vozidla, ale aj iné položky. Vtedy hovoríme už o neefektívnej správe vozového parku," dodáva obchodný riaditeľ. Staršie vozidlo rovnako spotrebuje aj viac pohonných hmôt.