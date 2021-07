Pri čerpaní dovolenky sa treba riadiť pravidlami Zákonníka práce

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 1. júla (TASR) - Čerpanie dovoleniek je aktuálnou témou letných mesiacov, s ktorou sa stretávajú zamestnávatelia i zamestnanci. Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré treba pri čerpaní dodržiavať. Upozornilo na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku či povolania. Zamestnanec, ktorý do konca roka dovŕši najmenej 33 rokov, má nárok na päť týždňov dovolenky. Rovnako je to v prípade, keď sa trvale stará o dieťa. V prípade učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov sa nárok na dovolenku zvyšuje na osem týždňov. Jej dĺžku môže upravovať aj kolektívna zmluva.vysvetlil rezort práce.Napriek tomu, že dovolenku určuje zamestnávateľ, zamestnanec mu môže navrhnúť dátum, v ktorom by rád čerpal voľno. Pri určovaní dovolenky je však podľa rezortu potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca, ktorými môžu byť napríklad školské prázdniny či rodinné oslavy.Zamestnanec by si mal vyčerpať dovolenku spravidla do konca daného kalendárneho roka, ktorému jej čerpanie prislúcha. V prípade, že u neho nastali prekážky v práci, ako napríklad dočasná pracovná neschopnosť, materská dovolenka, rodičovská dovolenka alebo zamestnávateľ neurčil jej čerpanie, presúva sa mu táto dovolenka do ďalšieho kalendárneho roka.spresnil rezort.Ďalším pravidlom je, že dovolenku je zamestnávateľ povinný oznámiť pracovníkovi aspoň 14 dní vopred, ak sa nedohodnú inak.Štandardne by sa dovolenka mala čerpať vcelku alebo vo väčších časových úsekoch. Ak sa poskytuje vo viacerých častiach, aspoň jedna časť musí byť v trvaní najmenej dvoch týždňov. Zamestnanec sa však so svojím zamestnávateľom môže dohodnúť aj na inej dĺžke, ktorá bude obom stranám vyhovovať.podotkol rezort.Ako doplnilo ministerstvo, s otázkami sa môžu zamestnanci, ale aj zamestnávatelia obrátiť na inšpekciu práce.