Odborník:Pri hľadaní novej práce je dôležitá flexibilita a ochota učiť

Bratislava 12. septembra (TASR) - Na slovenskom trhu je aktuálne viac pracovných ponúk ako záujemcov o prácu, pričom až 75 % ľudí si nájde prácu ľahko. Vyplýva to z dát prieskumu personálnej agentúry Grafton, podľa ktorej sú v súčasnosti firmy viac naklonené prijať flexibilných ľudí s motiváciou. Preto je možné na pracovné ponuky reagovať aj v prípade chýbajúcich špecifických zručností.



"Žijeme v období rýchlych zmien a prístup k práci by mal túto situáciu odrážať. Takže ak vám chýbajú niektoré zručnosti, uvedené v špecifikácii pracovnej ponuky, nevzdávajte to a na ponuku zareagujte. Môžete napríklad zdôrazniť iné svoje schopnosti, ktoré by mohli byť v budúcej práci užitočné. Pre zamestnávateľov je dnes totiž motivácia a ochota učiť sa rovnako dôležitá ako konkrétne znalosti," vysvetlil riaditeľ agentúry Martin Malo.



Jednou z ďalších dôležitých schopností je neustále vzdelávanie v rôznych smeroch. Zručnosti je možné rozšíriť zdokonaľovaním svojho hobby, hľadaním dobrovoľníckych príležitostí čí výmenou znalostí s kolegami. "Ak ste napríklad filmový nadšenec, založte si blog s recenziami. Budúci zamestnávateľ tak získa predstavu o vašich komunikačných a digitálnych zručnostiach," dodali personalisti.



Záujemcovia by podľa personalistov nemali pri hľadaní práce váhať urobiť niečo navyše. S potenciálnym zamestnávateľom sa môžu podeliť s materiálmi, ktoré mu pomôžu kandidáta lepšie spoznať. Ide napríklad o spomínaný blog či ďalšie dáta, ktoré svedčia o pozitívnych vlastnostiach.



Odborníci okrem získavania zručností však kladú dôraz aj na spôsob myslenia, ktorý by mal byť nastavený predovšetkým na rozvoj. Uchádzačom pomôže pripraviť sa na výzvy, skúšanie nových veci, ale aj zvýšiť si sebadôveru.



Hľadanie správnej práce môže trvať dlhšie, no napriek tomu nemusí byť podľa personalistov časovo náročné. Dôležité je však zvoliť vhodnú stratégiu. V prvom rade je potrebné priebežne aktualizovať svoje profily na sociálnych sieťach, vrátane LinkedIn, aby uchádzač o sebe vytvoril konzistentný obraz.



"Rovnako aktualizujte aj svoj životopis vždy, keď získate nové zručnosti, kvalifikáciu alebo skúsenosti. Budete tak pripravení, keď sa objaví správna príležitosť," doplnili personalisti.