dTest:Pri online nákupe z krajín mimo EÚ je vhodné overiť si ich práva

Bratislava 23. novembra (TASR) - Niektoré produkty sú pri nákupe na internete lacnejšie ako na slovenskom trhu. Je však dôležité myslieť na problémy, ktoré môžu nastať. Štáty Európskej únie (EÚ) majú oblasť ochrany spotrebiteľa harmonizovanú a zjednotenú právnu úpravu. Pri nákupoch zo štátov mimo EÚ môže byť vymáhateľnosť práv náročná po administratívnej aj finančnej stránke. Upozornila na to spoločnosť dTest.



Počas nákupu je vhodné zistiť, právo ktorého štátu sa pri objednávke použije. Ak sa totiž použije právo štátu, v ktorom sídli predajca, právna úprava môže byť odlišná a problematicky vymáhateľná. Pravidlo, podľa ktorého to je možné zistiť, je spoločné pre všetkých občanov členských štátov EÚ.



"Kľúčové je zistiť, či predajca svoju obchodnú činnosť zameriava na štát, v ktorom spotrebiteľ žije, v našom prípade teda na Slovensko," priblížila riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová. Možno to spoznať podľa niektorých typických znakov.



Ak má zahraničný predajca jazykovú verziu svojej webovej stránky v slovenčine alebo uvádza informácie o doprave na Slovensko, je možné povedať, že sa na slovenských spotrebiteľov zameriava. Zameranie sa však dá identifikovať aj inak. Ak existuje, na uzatvorenú kúpnu zmluvu sa aplikuje slovenské právo a kúpa, na spory aj reklamácie tak bude platiť slovenské právo. Ak zameranie neexistuje, použije sa právo štátu, v ktorom predajca sídli.



Normám EÚ sa prispôsobuje aj slovenská legislatíva a nákupy práva spotrebiteľa pri nákupoch na diaľku spresňuje aj nový zákon ochrane spotrebiteľa schválený vládou v pondelok (20. 11.). Návrh modernizuje spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúlaďuje s právnymi predpismi EÚ. Zákon nahradí okrem aktuálne platného predpisu aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a tiež zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu.



Návrh zákona v porovnaní s doterajšou právnou úpravou podstatným spôsobom nemení povinnosti v súvislosti s označovaním tovaru cenami, ale zavádza novú reguláciu pri znižovaní cien, aby nedochádzalo k cenovej manipulácii v podobe zavádzania spotrebiteľov o výške skutočnej zľavy.