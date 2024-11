Odborníčka: Pri kúpe darčekov si treba dávať pozor na falošné e-shopy

Bratislava 21. novembra (TASR) - Mnoho obyvateľov Slovenska objednáva vianočné darčeky pre svojich blízkych online. Pozor by si však mali dávať na podvodné e-shopy či na problémy s výmenou tovaru po Vianociach. Informovala o tom spoločnosť Shoptet.



"Jedným z hlavných znamení falošného e-shopu sú chýbajúce informácie. Pozrite si, či má riadne uvedené sídlo na Slovensku aj s telefonickým kontaktom, ako aj obchodné podmienky a detaily týkajúce sa dopravy, vrátenia tovaru či reklamácie. Ak tieto informácie chýbajú, nakúpte radšej inde," uviedla Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet.



Falošné e-shopy fungujú aj v slovenskom jazyku a je ich čoraz ťažšie rozoznať. Spotrebitelia by si mali dávať pozor na príliš nízku lákavú cenu, ktorá môže byť podozrivá. Taktiež by si mali overiť recenzie daného e-shopu. Ak žiadne nemá, môže ísť o podvod. Pokiaľ ide o vrátenie tovaru, podľa zákona má na to zákazník dva týždne. Ak túto lehotu obchodník iniciatívne nepredĺži a darček bol kúpený napríklad na začiatku decembra, už ho obdarovaný nebude môcť vrátiť.



"Niektoré e-shopy možnosť vrátenia tovaru v období Vianoc predlžujú na mesiac alebo napríklad do konca januára. Nie je to však samozrejmosť a nerobia to všetci obchodníci. Preto si treba tento údaj pozrieť a vyrátať, či v prípade potreby môžete ešte darček po Vianociach vrátiť alebo vymeniť," upozornila odborníčka.



Pri vianočných nákupoch taktiež netreba zabúdať aj na bezpečnosť platieb, ktorá by mala byť prvoradá. "Vo všeobecnosti je pri platbách najbezpečnejší systém 3D-Secure, vďaka ktorému zákazník poskytne údaje o platobnej karte iba banke, nie priamo obchodníkovi. Obchodník sa teda nemôže dostať k informáciám o platobnej karte," vysvetlila Auxtová.



Ak e-shop nevyužíva tento systém, je podľa nej vhodné platiť napríklad jednorazovou platobnou kartou. V takom prípade zákazník nezadáva číslo svojej reálnej karty a tento údaj sa nedá opätovne použiť. Ak je e-shop v nejakom ohľade podozrivý, treba sa nákupu v ňom a platbe vyhnúť.