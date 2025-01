KAPITÁL: Pri nesplácaní úverov či pôžičiek môže byť riešením oddlženie

Bratislava 14. januára (TASR) - Pokiaľ človek nedokáže splácať svoje úvery a pôžičky, alebo mu takáto situácia hrozí, mal by o tom hovoriť s veriteľom. Riešením môže byť aj oddlženie. Uviedol to managing partner právnickej firmy Vojčík & Partners Leo Teodor Vojčík.



Konkrétne následky nesplácania záväzkov vždy závisia od zmluvy medzi veriteľom, teda napríklad bankou, a dlžníkom. "Ak dlžník prestane splácať svoje záväzky, veriteľ má právo ich vymáhať súdnou cestou," upozornil Vojčík s tým, že pri nesplácaní sa dostáva dlžník do omeškania a s tým je spojené aj právo veriteľa požadovať tiež úroky z omeškania.



Zároveň môže súdne konanie, ak v ňom uspeje veriteľ, znamenať pre dlžníka povinnosť zaplatiť aj trovy konania. "V prípade, ak je veriteľ úspešný v súdnom konaní, no dlžník napriek tomu nárok priznaný veriteľovi súdnym konaním neuhradí, najväčšou hrozbou pre dlžníka je exekučné konanie, v rámci ktorého môže exekútor siahnuť priamo na jeho majetok," objasnil Vojčík.



Dlžníkovi môže podľa neho niekedy pomôcť aj stretnutie s finančným poradcom. Riešením môže byť taktiež oddlženie, ktoré je možné realizovať buď vyhlásením konkurzu alebo návrhom na určenie splátkového kalendára. Samotný spôsob si vyberá dlžník. Partner právnickej firmy však upozornil, že dlžník musí splniť zákonom dané podmienky na oddlženie. Nestačí len to, že nie je schopný zaplatiť jednu splátku hypotéky.



Náročná situácia môže pri nesplácaní záväzkov nastať aj pre manžela či manželku. "V prípade, ak tento záväzok nebude jeden z manželov splácať a vznikol za trvania manželstva, pri exekúcii môže byť pohľadávka veriteľa uspokojená aj z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. A to napriek tomu, že tento druhý partner na zmluve nefiguruje ako dlžník," objasnil Vojčík.



Prv než takáto situácia nastane, odporúča dohodou vo forme notárskej zápisnice zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. "Ak však druhý z manželov nie je schopný splácať dlhy počas manželstva a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je žiadnym spôsobom zatiaľ upravené, ako obranu druhého manžela odporúčame podať návrh na súd na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. A to z dôvodu, že existujú závažné dôvody, pre ktoré by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom," uzavrel Vojčík.