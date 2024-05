Chcete si poistiť bicykel? Na toto treba myslieť

Bratislava 7. mája (TASR) - Cyklisti by okrem sezónnej prípravy bicykla mali myslieť aj na jeho poistenie. Pri výbere je však potrebné zvážiť podmienky a nastavenie poistky, aby skutočne pokryla jednotlivé potreby. Upozornila na to spoločnosť Universal maklérsky dom.



Poisťovňu s dostatočným limitom krytia je podľa spoločnosti dôležité vybrať najmä pri drahších bicykloch. "Niektoré poisťovne majú krytie rádovo v stovkách eur, no maximálny limit na jeden bicykel môže byť 5000 eur," vysvetlil garant pre neživotné poistenie spoločnosti Pavol Michalec.



Takéto poistenie je vždy naviazané na poistenie domácnosti ako pripoistenie. Pokiaľ cyklista podmienky splní a má správne nastavený limit, poistné plnenie stačí na to, aby si zaň bicykel opravil alebo kúpil nový. Spoločnosť však pripomenula, že je ideálne cenu bicykla doložiť dokladom o nákupe. Inak ju poisťovňa určí podľa aktuálnej ceny modelu a výbavy.



Odcudzenie na ulici väčšina poisťovní nekryje. "Ak áno, musí byť rám uzamknutý k pevnému stojanu alebo k iným pevným častiam, a to zámkom typu ´U´ s cylindrickou vložkou alebo káblovým, lankovým či reťazovým zámkom s priemerom minimálne osem milimetrov," objasnil Michalec s tým, že krádež je možné dokladovať zostatkami prekonaného zámku na mieste odcudzenia alebo fotografiou uzamknutého bicykla pred jeho opustením.



Pri uložení v pivnici musí mať steny z plného materiálu a vstupné dvere zamknuté zámkom s cylindrickou vložkou. Taktiež môže mať latkové dvere uzamknuté závesným zámkom s minimálnym priemerom strmeňa šesť milimetrov. Visiaci zámok pritom musí byť s cylindrickou vložkou alebo minimálne trojčíselným kódom.



"Garáž musí mať plné dvere uzamknuté minimálne zámkom s cylindrickou vložkou. To isté platí aj pre kočikáreň, práčovňu, sušiareň alebo bicykláreň v bytovom dome. Avšak nakoľko ide o spoločné priestory, niektoré poisťovne pri krádeži z nich nezaplatia nič, iné majú limit rádovo v stovkách, maximálne 500 eur," spresnil Michalec.



Niektoré poisťovne majú na bicykle v priestoroch mimo bytu stanovené percento plnenia z poistnej sumy domácnosti, zväčša 10 až 20 %. Ak by to podľa Michaleca bolo 20 %, z poistnej sumy domácnosti 15.000 eur je to 3000 eur za všetky bicykle domácnosti spolu. "Preto navrhujeme stanovovať si poistnú sumu štandardnej domácnosti vo výške minimálne 10.000 eur na jedného člena domácnosti, bez ohľadu na vek. Štvorčlenná rodina by pritom mala mať svoju domácnosť poistenú na minimálne 40.000 eur, čo by im ich bicykle krylo až na 8000 eur," vypočítal.



Michalec radí hodnotnejšie bicykle uskladňovať v byte. Tam môžu byť kryté buď do výšky 5000 eur na jeden alebo do výšky 50 % zo spomínanej poistnej sumy domácnosti, čo by podľa neho znamenalo krytie na 20.000 eur.