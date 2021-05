Kapitál: Pri povodniach netreba odkladať nahlásenie škodovej udalosti

Bratislava 20. mája (TASR) - Ak voda zničila poistený majetok, nahlásenie škodovej udalosti by sa nemalo odkladať. "Dnes sa to už dá aj online, telefonicky, ale stále aj klasicky - písomne," radí poistný analytik Swiss Life Select Peter Mocker.



Pre rýchlejšie vybavenie je dobré si vopred pripraviť číslo poistnej zmluvy, údaje o majiteľovi poškodeného majetku, dátum a miesto vzniku škody, popis vzniku poškodenia a jeho rozsah. Hoci štatistiky poisťovní uvádzajú, že povodne tvoria štyri percentá zo všetkých škôd v majetkovom poistení, z pohľadu výšky škôd sú povodne, krupobitie a požiar tie najväčšie.



"V niektorých poisťovniach si môžete poistiť povodeň a záplavu formou pripoistenia, v iných to máte automaticky poistené v základnom poistení. Inde sa poistenie nevzťahuje na škody, ak bol výskyt povodne alebo záplavy v mieste poistenia častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom škodovej udalosti. Alebo, ak už poisťovňa za posledných päť rokov vyplatila plnenie v plnej výške, tak následná povodeň alebo záplava bude plnená len vo výške 20 %," upozornil Mocker.



Preto je vždy lepšie poradiť sa s odborníkom, ktorý nájde riešenie podľa klientových predstáv. Takisto je dobré každé dva až tri roky prehodnocovať poistenie, aj keď sa klientom povodne či záplavy vyhýbajú. Cena nehnuteľnosti a vybavenia totiž stále rastie.