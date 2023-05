Pri refinancovaní hypotéky treba brať do úvahy možné zvyšovanie úrokov

Bratislava 30. mája (TASR) - Ľudia, ktorí si na kúpu bývania požičali, môžu po skončení aktuálnej fixácie úroku mesačne platiť o desiatky percent viac. Hoci vývoj úrokových sadzieb je ťažko predikovať, v nadchádzajúcich mesiacoch možno očakávať ich mierne zvyšovanie. Aj napriek tomu však existuje možnosť ušetriť, informoval maklérsky dom Universal.



"Všetko závisí od toho, aké podmienky má nastavené banka, v ktorej má aktuálne klient poskytnuté úverové financovanie. Na trhu sú však aj v súčasnosti stále banky, ktoré ponúkajú rôzne veľmi zaujímavé benefity práve pri spomínanom účele refinancovania," uviedol odborný garant pre sektor úverov spoločnosti Universal maklérsky dom Marek Sokol.



Odborník preto odporúča preveriť si alternatívne ponuky a automaticky neakceptovať podmienky aktuálnej banky. "To je aj jeden z množstva dôvodov, prečo je dôležité pri úveroch konzultovať dostupné možnosti s finančným sprostredkovateľom, ktorý dôkladne pozná všetky benefity jednotlivých bánk," dodal Sokol.



Národná banka Slovenska vo svojom komentári upozornila, že mediánová úroková sadzba na nové hypotéky vzrástla počas roka 2022 z jedného percenta na 3,8 % ročne. Strmý rast úrokových sadzieb podľa nej spôsobil značné zvýšenie splátok. Hypotéka poskytnutá na konci roka mala splátku takmer o polovicu vyššiu ako rovnaká hypotéka poskytnutá začiatkom roka. Preplatenie hypotéky počas vlaňajška tak vzrástlo až 4,5-násobne. Teda ak má klient výročie fixácie, dôležitou otázkou, ktorú je dobré zvážiť, je preto obdobie, na ktoré si nový úrok dohodne.



Najkratšia fixácia na trhu je možná minimálne od jedného roka. "Treba však myslieť aj na to, že v tomto prípade sú sadzby spravidla vyššie ako pri dlhších obdobiach. K dnešnému dňu len veľmi ťažko dokážeme predikovať vývoj úrokov v budúcnosti, no s veľkou pravdepodobnosťou ešte možno očakávať ich mierne zvyšovanie v nadchádzajúcich mesiacoch. Až následne by sa mohla situácia na trhu stabilizovať," uviedol Sokol.



Výška sadzieb pod jedno percento ročne nie je podľa odborníka z dlhodobého hľadiska zdravá a ani zvládnuteľná. Vplyvom lacných peňazí sa teda ekonomika začala výrazne prehrievať, čoho dôsledkom je aj vysoká úroveň cien nehnuteľností či inflácie. Sokol však úrokové sadzby v rozmedzí troch až štyroch percent považuje za prijateľné. Ľuďom, ktorí potrebujú nové bývanie, preto odporúča kúpu nehnuteľnosti neodkladať v prípade, ak by mal byť tento odklad iba krátkodobý. Môže sa im totiž stať, že úvery medzitým ešte zdražejú a ku korekcii sadzieb dôjde až neskôr.