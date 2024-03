Experti: Pri zvýšenej splátke hypotéky je možnosť vyjednávať s bankami

Bratislava 14. marca (TASR) - Pokiaľ dlžníci nespĺňajú podmienky, aby získali štátnu pomoc so zvýšenou splátkou hypotéky, môžu pri refixácii vyjednávať s bankami a získať tak lepšie podmienky. Uviedla to spoločnosť Swiss Life Select Slovensko, ktorá radí s možnosťami refinancovania.



"Hoci mnoho dlžníkov môže počítať s pomocou so zvýšenou splátkou hypotéky, stále sú tu klienti, ktorí nárok na štátnu pomoc nemajú. Ak totiž nespĺňate mzdový limit či máte v úverovej zmluve jasne napísané, že ide o refinančný úver, tak budete musieť hľadať cesty, ako si spraviť splátku dostupnejšou," uviedla spoločnosť.



Dodala, že jednou z možností pri refinancovaní je vyjednávanie s bankami a žiadanie o vyčíslenie zostatku. Pri niektorých bankách je to podľa nej signál na to, aby ponúkli výhodnejšiu sadzbu. Ako ďalší tip uviedla spoločnosť prepočítavanie prostredníctvom online kalkulačiek, ktoré vedia pri rôznych variáciách úverových parametrov nasimulovať budúcnosť.



Zníženie splátky sa podľa spoločnosti dá dosiahnuť predlžením splatnosti. "V prípade polovice hypoték s refixáciou v najbližších necelých dvoch rokoch sa zostávajúca splatnosť pohybuje medzi 18 a 23 rokmi. Zníženie splátky sa preto dá dosiahnuť predĺžením splatnosti. Pri zostatku hypotéky 50.000 eur sa tak namiesto nárastu splátky o 80 eur dá dosiahnuť pri predĺžení splatnosti na 30 rokov od poklesu o päť eur mesačne až po nárast o 45 eur," objasnila.



Ako ďalšiu možnosť uviedla využitie opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS). Pokiaľ klienti fixujú do desiatich rokov, tzv. strestest splátka znamená zvýšenie sadzby o dve percentá. "Ak fixujete do konca splatnosti, sadzba úveru sa nezvyšuje. Pri dlhších fixáciách viete teda získať výhodnejšie podmienky úveru," dodala spoločnosť.



Upozornila však na to, že bezproblémové predlžovanie splatnosti je možné iba v prípade, ak koniec splatnosti hypotéky nezasahuje do dôchodku. V opačnom prípade začnú platiť opatrenia NBS týkajúce sa tzv. strieborných hypoték. Každé predĺženie splatnosti zároveň zvyšuje preplatenosť dlhu.



"Odpoveď na výhodnosť refinancovania je individuálna. Faktom je, že akúkoľvek úsporu je potrebné prepočítavať na najbližšie obdobie fixácie a nie na zostávajúcu splatnosť. Aké budú totiž sadzby po skončení fixácie je veľkou neznámou," uzavrela spoločnosť.