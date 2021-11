Už máte pripravené auto na zimu? Tieto kroky by ste nemali podceniť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. novembra (TASR) - Blíži sa zima, motoristi by v nadchádzajúcom období rozhodne nemali zabudnúť na prípravu a zimnú výbavu svojho auta, aby mohli aj v nehostinných zimných podmienkach bezpečne cestovať.upozornil Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA Auto.V zimnom období je podľa neho všeobecne výhoda na strane áut s benzínovým motorom, pretože benzín na rozdiel od nafty netuhne, benzínové autá sa v porovnaní s dieselovými oveľa rýchlejšie zahrejú, a teda skôr kúria.Nafta je podľa jeho slov na mrazy veľmi citlivá a s teplotami pod mínus desať stupňov Celzia sa začínajú problémy. Pred zimou odporúča do nafty pridávať zimné aditívum alebo tankovať na tých čerpacích staniciach, kde predávajú naftu uspôsobenú na zimnú prevádzku. Nemrznúca zmes do ostrekovačov by mala podľa mala Vaněčka byť aspoň na mínus desať stupňov Celzia. Chladiaca sústava by potom mala byť naplnená zmesou na mínus 25 stupňov Celzia.Gumové tesnenia dverí a okien je podľa neho vhodné pred zimou ošetriť špeciálnym prípravkom proti primŕzaniu. Je dobré podľa jeho slov si nechať skontrolovať aj stav akumulátora, brzdy, olej, podvozok, sklá, osvetlenie a povinnú zimnú výbavu či ošetriť karosériu. Nutnou výbavou automobilu na zimu sú predovšetkým štartovacie káble, snehové reťaze, škrabka na sneh, lopatka a tiež deka na zahriatie.Na dlhšie trasy sa podľa neho treba pripraviť.dodal Vaněček.