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KAPITÁL: Proti teplu v dome najviac pomôže kombinácia opatrení
Tepelná izolácia podľa odborníka plní dôležitú funkciu nielen v zime, ale aj v lete, keď spomaľuje prenikanie tepla do interiéru a pomáha udržiavať stabilnejšiu vnútornú teplotu.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Okrem klimatizácie ovplyvňuje tepelnú pohodu v interiéri aj kvalita zateplenia, tienenie, farba fasády, správne vetranie či používanie domácich spotrebičov. Upozorňuje na to odborník na stavebné izolácie Lukáš Kmenta zo spoločnosti Huntsman Building Solutions, podľa ktorého je potrebné pozerať sa na budovy komplexne, najmä v čase, keď sa horúčavy stávajú pravidelnou súčasťou leta.
Tepelná izolácia podľa odborníka plní dôležitú funkciu nielen v zime, ale aj v lete, keď spomaľuje prenikanie tepla do interiéru a pomáha udržiavať stabilnejšiu vnútornú teplotu. „Správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná tepelná izolácia výrazne obmedzuje prehrievanie budovy. Vďaka tomu zostáva vnútorná teplota stabilnejšia a klimatizácia nemusí pracovať nepretržite, čo sa prejaví aj na spotrebe elektrickej energie. Opatrenia, ktoré znižujú potrebu vykurovania v zime, sú zároveň účinnou ochranou pred letnými horúčavami,“ priblížil.
Na prehrievanie budov podľa neho vplýva aj farba fasády. Tmavé povrchy absorbujú podstatne viac slnečného žiarenia ako svetlé odtiene a ich povrchová teplota môže počas letných dní dosahovať približne 70 stupňov Celzia. Nahromadené teplo sa následne odovzdáva konštrukcii ešte niekoľko hodín po západe slnka.
Významnú úlohu zohráva aj tienenie okien. Vonkajšie žalúzie, rolety alebo presahy striech zachytávajú slnečné žiarenie ešte pred sklom, čím výrazne obmedzujú prehrievanie interiéru. Pomáha aj zeleň v okolí domu, ktorá znižuje teplotu prostredia a vytvára prirodzený tieň. „Najúčinnejšie je zabrániť tomu, aby sa teplo do interiéru vôbec dostalo. Vonkajšie tienenie zachytí slnečné žiarenie ešte pred zasklením a kvalitná tepelná izolácia následne spomaľuje prestup tepla cez obvodový plášť budovy,“ vysvetlil Kmenta.
Odborníci tiež odporúčajú vetrať najmä počas skorých ranných alebo nočných hodín, keď je vonkajší vzduch chladnejší. Počas dňa je vhodné okná zatvoriť a obmedziť prenikanie teplého vzduchu do interiéru. Teplotu v interiéri ovplyvňuje aj varenie a používanie domácich spotrebičov. V čase extrémnych horúčav sa odporúča variť minimálne.
„Práve kombinácia viacerých opatrení prináša najvyšší efekt a zároveň znižuje náklady na chladenie počas celej letnej sezóny,“ skonštatoval odborník.
Tepelná izolácia podľa odborníka plní dôležitú funkciu nielen v zime, ale aj v lete, keď spomaľuje prenikanie tepla do interiéru a pomáha udržiavať stabilnejšiu vnútornú teplotu. „Správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná tepelná izolácia výrazne obmedzuje prehrievanie budovy. Vďaka tomu zostáva vnútorná teplota stabilnejšia a klimatizácia nemusí pracovať nepretržite, čo sa prejaví aj na spotrebe elektrickej energie. Opatrenia, ktoré znižujú potrebu vykurovania v zime, sú zároveň účinnou ochranou pred letnými horúčavami,“ priblížil.
Na prehrievanie budov podľa neho vplýva aj farba fasády. Tmavé povrchy absorbujú podstatne viac slnečného žiarenia ako svetlé odtiene a ich povrchová teplota môže počas letných dní dosahovať približne 70 stupňov Celzia. Nahromadené teplo sa následne odovzdáva konštrukcii ešte niekoľko hodín po západe slnka.
Významnú úlohu zohráva aj tienenie okien. Vonkajšie žalúzie, rolety alebo presahy striech zachytávajú slnečné žiarenie ešte pred sklom, čím výrazne obmedzujú prehrievanie interiéru. Pomáha aj zeleň v okolí domu, ktorá znižuje teplotu prostredia a vytvára prirodzený tieň. „Najúčinnejšie je zabrániť tomu, aby sa teplo do interiéru vôbec dostalo. Vonkajšie tienenie zachytí slnečné žiarenie ešte pred zasklením a kvalitná tepelná izolácia následne spomaľuje prestup tepla cez obvodový plášť budovy,“ vysvetlil Kmenta.
Odborníci tiež odporúčajú vetrať najmä počas skorých ranných alebo nočných hodín, keď je vonkajší vzduch chladnejší. Počas dňa je vhodné okná zatvoriť a obmedziť prenikanie teplého vzduchu do interiéru. Teplotu v interiéri ovplyvňuje aj varenie a používanie domácich spotrebičov. V čase extrémnych horúčav sa odporúča variť minimálne.
„Práve kombinácia viacerých opatrení prináša najvyšší efekt a zároveň znižuje náklady na chladenie počas celej letnej sezóny,“ skonštatoval odborník.