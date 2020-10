Rekreačnú nehnuteľnosť možno v niektorých prípadoch financovať z úveru

Bratislava 6. októbra (TASR) – Pre pandémiu ochorenia COVID-19 preferuje mnoho Slovákov dovolenku doma namiesto výletu do zahraničia. Dopyt po chatách a iných rekreačných nehnuteľnostiach rastie, značne prevyšuje ich ponuku, čo sa však odráža na cenách takýchto nehnuteľností – tie medziročne vzrástli o 11 %. Väčšina ľudí chce na kúpu rekreačnej nehnuteľnosti využiť úver, v niektorých prípadoch sa to aj dá. Uviedla to úverová analytička spoločnosti Swiss Life Select Zuzana Šimonová.



"Chata alebo chalupa je typ stavby určený na sezónnu rekreáciu, respektíve na rekreačné účely, preto by ste mali pred kúpou vedieť, ako nehnuteľnosť môžete financovať," radí analytička s tým, že treba myslieť aj na to, že nie vždy môžu byť takéto nehnuteľnosti predmetom zabezpečenia pre potreby úveru.



"Niektoré rekreačné nehnuteľnosti sú totiž situované priamo v prírode na kopaniciach, na lazoch, na samote v blízkosti lesa, alebo aj priamo v lese," vysvetľuje analytička. V takýchto prípadoch môžu byť problémy so zabezpečením proti krádeži, keďže sa v okolí nenachádza žiaden sused. "Odporúčam zabezpečiť úver inou nehnuteľnosťou. V opačnom prípade je drahšou alternatívou spotrebný úver," dodala Šimonová.



Nie všetky rekreačné nehnuteľnosti sú však v tomto kontexte problémové. "Na druhej strane chaty nachádzajúce sa v rekreačnej či v chatovej oblasti, alebo chaty situované v záhradkárskej osade, ktoré majú vybudované inžinierske siete, spevnenú prístupovú cestu a zároveň budú mať charakter bývania, môžu byť predmetom zabezpečenia úveru na bývanie," objasnila analytička. Banky v takýchto prípadoch môžu poskytnúť úver so splatnosťou aj na 30 rokov. Podľa Šimonovej banky dokonca akceptujú tieto nehnuteľnosti aj v prípade, že pozemok nie je v osobnom vlastníctve žiadateľa ale urbariátu – musí však mať zriadené vecné bremeno práva prechodu.



V niektorých prípadoch je možné úverom financovať aj kúpu sedliackeho domu, ktorý je priamo v obci alebo jej okrajovej časti. Naopak, apartmány radí analytička zabezpečiť radšej inou nehnuteľnosťou, keďže v zmysle platnej legislatívy banky poskytujú na takúto nehnuteľnosť úver iba s maximálne osemročnou splatnosťou. To isté odporúča pri objektoch, ktoré sú zaradené do pamiatkového fondu.



Ako uzavrela Šimonová, pri kúpe rekreačnej nehnuteľnosti odporúča zvážiť lokalitu, jej dostupnosť z trvalého bydliska a aj prípadnú likviditu budovy v budúcnosti. "Pri osobnej obhliadke odporúčam, aby klient venoval pozornosť technickému stavu predmetnej nehnuteľnosti, okoliu, v ktorom sa nachádza a aby sa zaujímal aj o skladbu obyvateľstva," podotkla analytička s tým, že k obhliadke radí prizvať aj profesionála.