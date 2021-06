Kapitál: Rodičia by nemali podceniť výber autosedačky

Bratislava 15. júna (TASR) – Rodičia by nemali podceniť výber autosedačky a rovnako by nemali robiť chyby pri preprave dieťaťa v nej. "Bezpečnosť detí pri prevoze automobilom je, našťastie, prioritou väčšiny rodičov. Kým automobil bez bezpečnostného systému Isofix nekupujú, často robia chyby napríklad pri výbere autosedačky. Neuvedomujú si, že aj autosedačka má životnosť," uviedla generálna riaditeľka a predsedníčka AURES Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.



Ak podľa nej používajú rodičia starú autosedačku, mali by myslieť na to, že mohla stratiť svoju pevnosť a pružnosť, a ľahšie sa pri náraze poruší. Ďalších chýb sa potom rodič dopustí, pokiaľ nezabezpečí bezpečný dohľad nad deťmi. "Na to môže slúžiť aj obyčajné spätné bezpečnostné zrkadlo umiestnené na zadnej sedačke, keď sa pri každej kontrole dieťaťa nemusíme otáčať dozadu a strácať prehľad o situácii na ceste," pokračovala Topolová.



Okrem bezpečnostného systému je dôležité, aby rodičia dbali na výber správnej veľkosti sedačky, ktorá by nemala byť staršia ako päť rokov. Jej umiestnenie by malo byť na zadných sedadlách a rodičia by mali kontrolovať jej správne upevnenie. Umiestnenie opierok sedačiek vozidla by malo ísť do najnižšej polohy, aby neprekážali autosedačke. Deti by mali byť v sedačke bez oblečenia, ako je napríklad bunda, po ktorej sa kĺžu bezpečnostné pásy. Pás autosedačky nesmie byť zároveň príliš voľný. Ďalej je potrebné nezabúdať na kryt batožinového priestoru, ktorý by mal byť zatvorený.



"Niektoré značky ponúkajú za príplatok pevne zabudované detské sedačky, tzv. integrované detské sedačky. Tie môžu byť už pre deti od deviatich mesiacov. Na Slovensku o ne zatiaľ nie je veľký záujem, a to prevažne preto, že pri preprave iným vozidlom potrebujete mať aj klasickú mobilnú autosedačku," doplnila Topolová.